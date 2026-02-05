 Aller au contenu principal
Le service public WEC Energy dépasse ses estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre grâce à l'augmentation des ventes d'électricité et de gaz
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 13:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

WEC Energy Group Inc WEC.N a annoncé jeudi un bénéfice pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, grâce à une hausse des ventes résidentielles et commerciales, le secteur des services publics continuant à bénéficier d'une demande d'électricité stable.

Les services publics américains ont été soutenus par une demande d'électricité stable de la part des ménages et des petites et moyennes entreprises, bien que les coûts élevés de réglementation, de financement et d'exploitation continuent de peser sur le secteur.

La consommation d'électricité augmente également à mesure que les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle et à la crypto-monnaie se développent et que les clients électrifient le chauffage et les transports.

La société basée à Milwaukee, qui dessert près de 4,7 millions de clients en électricité et en gaz naturel dans le Wisconsin, l'Illinois, le Michigan et le Minnesota, a déclaré que la consommation d'électricité résidentielle avait augmenté de 3,5 % au cours de l'année, tandis que le total des livraisons au détail avait augmenté de 2,2 %.

La consommation d'électricité des petits clients commerciaux et industriels a augmenté de 1,6 %, et la consommation des grands clients commerciaux et industriels a également augmenté de 1,6 %, selon l'entreprise.

La WEC a déclaré que les livraisons de gaz naturel dans le Wisconsin ont augmenté de 11,5 % en 2025. La société fournit du gaz naturel par l'intermédiaire de ses unités We Power et Wisconsin Public Service.

Le trimestre comprenait une charge de 45 cents par action liée aux procédures concernant les avenants de recouvrement des coûts d'infrastructure dans l'Illinois.

Sur une base ajustée, WEC a affiché des bénéfices trimestriels de 1,42 $ par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,40 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

WEC ENERGY GROUP
113,340 USD NYSE +0,97%
