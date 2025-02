Le serveur de messagerie controversé de l'OPM fonctionne "entièrement" sur les ordinateurs du gouvernement, selon l'agence

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

L'OPM affirme que le système de messagerie électronique n'utilise que des ordinateurs gouvernementaux

Le système n'a pas fait l'objet d'une évaluation de l'impact sur la vie privée (Privacy Impact Assessment), selon la plainte

Les sénateurs démocrates demandent des détails sur la vérification du personnel de la DOGE

Inquiétudes concernant le traitement des données personnelles et les protocoles de sécurité de Musk

(Comprend la réponse de l'OPM et les informations des paragraphes 6-7 concernant une lettre envoyée à la Maison Blanche le 5 février) par AJ Vicens

5 février - Le système de messagerie électronique controversé utilisé par Elon Musk et ses associés pour contacter simultanément tous les employés fédéraux pour la première fois fonctionne "entièrement sur les ordinateurs du gouvernement" et, contrairement aux rapports de presse, n'utilise pas de serveur non gouvernemental, ont déclaré les responsables de l'Office of Personnel Management dans un dépôt judiciaire mercredi. Un avocat représentant des employés anonymes de l'OPM a demandé à un juge le 27 janvier d'émettre un ordre de restriction temporaire pour arrêter le système, car il représente un grave risque pour la sécurité d'environ 2 millions d'employés de l'exécutif et du judiciaire, ainsi que d'un nombre inconnu de sous-traitants.

Le système de messagerie électronique a été développé et installé sans l'évaluation des incidences sur la vie privée (PIA), a fait valoir Kelly McClanahan, directeur exécutif du cabinet d'avocats d'intérêt public National Security Counselors, dans une plainte. La PIA n'était pas nécessaire puisque le système ne traite que les données des employés fédéraux, ont déclaré les avocats du gouvernement dans une plainte déposée le 5 février , qui comprenait une PIA datée du 5 février indiquant que le système, appelé "Government-Wide Email System (GWES)," recueille les noms des employés fédéraux, leurs adresses électroniques gouvernementales et "des réponses courtes et volontaires par courrier électronique". Ce dépôt intervient alors que l'on craint de plus en plus que Musk et ses associés ne fassent fi des protocoles de sécurité lorsqu'ils traitent des informations et des données personnelles, alors qu'ils s'efforcent de réduire le personnel dans l'ensemble du gouvernement américain .

Les membres démocrates de la commission sénatoriale du renseignement, ainsi que le sénateur Angus King, un indépendant du Maine, ont exigé mercredi des réponses de Susie Wiles, chef de cabinet de la Maison Blanche, sur la manière dont la Maison Blanche a contrôlé le personnel travaillant sur les efforts du Département de l'efficacité gouvernementale (DOGE), y compris le système de messagerie électronique de l'OPM, et sur la manière dont les considérations en matière de sécurité ont été prises en compte.

"Aucune information n'a été fournie au Congrès ou au public sur les personnes officiellement embauchées par le DOGE, sur l'autorité ou les règlements en vertu desquels le DOGE opère, ou sur la manière dont le DOGE contrôle et surveille son personnel et ses représentants avant de leur donner un accès apparemment illimité à des documents classifiés et aux informations personnelles des Américains", ont déclaré les sénateurs dans une lettre.

La PIA mentionne le conseiller principal du directeur, Riccardo Biasini, comme point de contact du système et a été signée par Greg Hogan, le directeur de l'information de l'agence. M. Biasini est un ancien ingénieur de Tesla et, plus récemment, un directeur de la Boring Company, l'entreprise de construction de tunnels de M. Musk à Las Vegas. Il n'est pas clair si les "ordinateurs du gouvernement" sont nouveaux ou s'il s'agit d'une infrastructure existante de l'OPM . Un porte-parole de l' OPM s'est refusé à tout commentaire.

M. McClanahan a fait valoir que le système contenait de "grandes quantités" d'informations personnelles identifiables "qui sont plus susceptibles de faire l'objet de cyberattaques que les systèmes préexistants de l'OPM"

La plainte cite un message anonyme posté sur Reddit, selon lequel quelqu'un "est entré dans notre bâtiment et a branché un serveur de messagerie sur notre réseau" pour envoyer les courriels. Un employé anonyme de l'OPM a déclaré à la lettre d'information Musk Watch du 3 février que le serveur était "une pièce de matériel commercial qui, selon eux, n'avait pas été obtenue par le biais de la procédure d'achat fédérale appropriée"

M. McClanahan n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire mercredi.