Le Sénat américain approuve l'utilisation officielle de ChatGPT et d'autres chatbots d'IA, selon le NYT

ChatGPT et deux autres chatbots d'intelligence artificielle ont été approuvés pour une utilisation officielle au Sénat américain, a rapporté le New York Times mardi, citant une note de service.
Les assistants pourraient utiliser le chat Gemini de Google
GOOGL.O , ChatGPT d'OpenAI ou Copilot de Microsoft, qui sont tous déjà intégrés dans les plateformes du Sénat, a ajouté le rapport.
Un porte-parole de Microsoft MSFT.O a déclaré à Reuters que la société examinait l'approbation, tandis que Google et OpenAI n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.
