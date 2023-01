Le segment des particuliers va dépasser celui des institutionnels aux Etats-Unis

(NEWSManagers.com) - Les actifs gérés aux Etats-Unis pour le compte d’investisseurs particuliers devraient bientôt dépasser ceux gérés pour le compte d’institutionnels. Une nouvelle étude de Cerulli montre qu’à l’heure actuelle, chaque segment de clientèle représente environ 34.000 milliards de dollars (soit un total de 68.900 milliards de dollars). Le segment institutionnel conserve une légère avance de 124 milliards de dollars. Toutefois, le retail devrait prochainement passer devant, prédit le cabinet de recherche. En 2021, le canal des particuliers a déjà connu une croissance de ses actifs de 17,5 % et gagné des parts de marché de près d’un point. Parallèlement, le segment institutionnel a vu sa part de marché se dégrader de près de 10 points de pourcentage depuis 2011.

« Étant donné que les actifs des régimes à cotisations définies (DC) sont transférés dans des comptes de retraite individuels (IRA), que les régimes à prestations définies (DB) sont gelés ou résiliés et que la croissance générale des comptes d'assurance reste faible en raison de l'augmentation des allocations aux titres obligataires, le canal de détail dépassera probablement le canal institutionnel au cours des prochaines années », analyse Brendan Powers, directeur au sein de Cerulli.

La consommation des stratégies d'investissement va changer

Du point de vue de la distribution, les intermédiaires tiers continuent de prendre de l'importance pour les segments institutionnels et particuliers. Selon Cerulli, les actifs distribués par des tiers dans les canaux de détail ont presque doublé depuis 2016, passant de 13.200 milliards de dollars à 25.900 milliards de dollars. De même, une majorité (18.500 milliards de dollars) des actifs des clients institutionnels sont distribués par des tiers.

Face à l'évolution du marché, les sociétés de gestion devront revoir leur gamme de produits, estime Cerulli. À l'avenir, le cabinet de recherche pense que de plus en plus d'investisseurs (particuliers et institutionnels) auront une approche agnostique des véhicules dans leur façon de consommer les stratégies d'investissement des gestionnaires d'actifs. « D'après nos recherches, la prédominance des fonds communs de placement et des comptes séparés institutionnels devrait s'éroder, mais pas disparaître. L'utilisation des ETF, des SMA (separately managed accounts) de détail, des fonds privés et des structures alternatives illiquides devrait augmenter », affirme Brendan Powers. « Les sociétés devront étudier de près les structures de véhicules que leurs segments de clientèle cibles veulent utiliser, ainsi que les structures de véhicules qui ont du sens sur la base de la stratégie d'investissement qu'elles cherchent à offrir », conclut-il.