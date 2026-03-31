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Le secteur technologique de l'indice S&P 500 devrait être le moins performant au premier trimestre 2026 en raison des craintes liées à l'IA et à la guerre en Iran
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 14:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 mars - ** Le secteur de l'information et de la technologie

.SPLRCT du S&P 500 .SPX est en passe de devenir le secteur le moins performant au premier trimestre 2026, si les tendances actuelles du marché se maintiennent

** A la clôture de lundi, le secteur a chuté de 12,94% ce trimestre et est en baisse de 7,7% en mars, en passe de connaître sa plus forte baisse mensuelle depuis un an ** En février, les actions du secteur des logiciels ont été malmenées par les inquiétudes croissantes concernant l'intelligence artificielle qui perturbe les modèles d'entreprise existants

** L'inquiétude des investisseurs face aux valorisations exagérées des entreprises liées à l'intelligence artificielle a contribué à la sous-performance du secteur ** La hausse des rendements due aux inquiétudes inflationnistes liées à la guerre en Iran en mars a également aggravé l'impact

** L'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a chuté de 25,8 % jusqu'à présent au premier trimestre, les valeurs logicielles telles que Workday WDAY.O , Applovin

APP.O et Intuit INTU.O étant en passe de devenir les moins performantes du secteur, avec une baisse d'environ 35 % à 40 %

** Cependant, les titres de mémoire, dont Sandisk SNDK.O , Western Digital WDC.O et Seagate Technology STX.O , devraient être les plus performants du secteur technologique au 1er trimestre

Valeurs associées

APPLOVIN RG-A
372,0800 USD NASDAQ 0,00%
INTUIT
429,0300 USD NASDAQ +3,02%
S&P 500 INDEX
6 343,72 Pts CBOE 0,00%
SANDISK
572,5000 USD NASDAQ -7,04%
SEAGATE HLDGS
362,4300 USD NASDAQ 0,00%
WESTERN DIGITAL
251,6700 USD NASDAQ -8,60%
WORKDAY-A
128,7700 USD NASDAQ +3,70%
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