Le secteur privé américain a créé 42 000 postes en octobre
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 14:27
L'éducation et la santé, ainsi que le commerce, les transports et les services collectifs ont mené la croissance, alors que les employeurs ont supprimé des emplois dans les services aux entreprises, l'information, les loisirs et l'hôtellerie.
'Les employeurs privés ont créé des emplois en octobre pour la première fois depuis juillet, mais l'embauche a été modeste par rapport à ce que nous avons signalé plus tôt cette année', note Nela Richardson, l'économiste en chef d'ADP.
'Pendant ce temps, la croissance des salaires est restée largement stable depuis plus d'un an, ce qui indique que les changements dans l'offre et dans la demande sont équilibrés', met-elle aussi en avant.
