Le secteur pharmaceutique résiste en Bourse à la nouvelle offensive douanière de Trump

sanofi (Crédits: Adobe Stock)
Les multinationales européennes de la santé résistaient en Bourse vendredi matin à l'annonce par Donald Trump de nouveaux tarifs douaniers de 100% sur les médicaments.
Vers 10h40, le titre Sanofi montait de 0,1% tandis qu' Ipsen cédait 0,5% à Paris. A Zurich, Roche gagnait 0,1% et Novartis progressait de 0,5%, tandis qu'à Londres, GSK s'adjugeait 0,7% et AstraZeneca grappillait 0,1%.
Cette taxe, applicable au 1er octobre, porte "sur tout produit pharmaceutique de marque ou breveté, sauf si une entreprise CONSTRUIT son usine pharmaceutique en Amérique", a indiqué le président américain sur sa plateforme Truth Social.
Cependant, les entreprises ayant déjà posé les fondations ou commencé la construction de nouvelles usines aux Etats-Unis en seront exemptées. Aucun autre détail n'a été dévoilé.
Afin d'éviter les foudres tarifaires du milliardaire américain, les "big pharmas" européens avaient pris les devants dès le printemps en annonçant d'importants investissements aux Etats-Unis, à l'image des groupes suisses Roche et Novartis, du français Sanofi, et des britannique GSK et AstraZeneca. Une précaution qui leur évite sans doute de souffrir en Bourse vendredi.
La fédération européenne des industries pharmaceutiques (Efpia) a estimé vendredi que l'instauration de nouveaux droits de douane américains sur les médicaments "créeraient la pire des situations". "Ces taxes augmentent les coûts, perturbent les chaînes d'approvisionnement et empêchent les patients d'obtenir des traitements vitaux", a déclaré la directrice générale de l'Efpia, Nathalie Moll, dans une réaction transmise à l'agence Agefi-Dow Jones.
"Rappelons toutefois que le cadre juridique de ces actions reste flou et contestable, maintenant une forte incertitude sur l'application d'une telle loi", commente Invest Securities.
"Ces derniers mois, Trump avait émis l'idée de tarifs douaniers pouvant atteindre 250% sur les produits pharmaceutiques fabriqués à l'étranger et avait également promis de réduire les prix des médicaments sur ordonnance de 1.000%... Ce qui souligne le caractère 'infondé' de certaines des déclarations de Donald Trump sur le sujet", ajoute l'intermédiaire financier.
-Pierre-Jean Lepagnot, Agefi-Dow Jones, pjlepagnot@agefi.fr, ed: JDO
Agefi-Dow Jones The financial newswire
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer