Le secteur manufacturier retrouve le chemin de la croissance en zone euro en août

(AOF) - Le secteur manufacturier de la zone euro a renoué avec la croissance en août, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat pour ce secteur est ressorti à 50,7 le mois dernier contre 49,8 en juillet, un niveau supérieur à 50 signalant une expansion du secteur. Il était attendu à 50,5. Il signale une expansion du secteur manufacturier de la zone euro pour la première fois depuis juin 2022.

" La reprise économique se généralise dans le secteur manufacturier de la zone euro, les dernières données de l'enquête indiquant une amélioration de la conjoncture dans six des huit pays étudiés, contre seulement quatre en juillet. " a commenté Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.

Avant d'ajouter : " La hausse des nouvelles commandes permet également d'espérer une reprise durable du secteur. Après plus de trois ans de recul continu, les ventes des fabricants ont légèrement augmenté en août, le raffermissement de la demande sur les marchés intérieurs ayant compensé la baisse des nouvelles commandes en provenance de l'étranger. Une augmentation des échanges commerciaux sur les marchés intérieurs, et notamment du commerce intra-européen, pourrait apporter une solution aux difficultés créées par la politique douanière des États-Unis. "