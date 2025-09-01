 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le secteur manufacturier français renoue avec la croissance en août
information fournie par AOF 01/09/2025 à 09:57

(AOF) - Le secteur manufacturier français a retrouvé le chemin de la croissance en août, selon S&P Global. L'indice des directeurs d'achat pour ce secteur est ressorti à 50,4 le mois dernier contre 48,2 en juillet, un niveau supérieur à 50 signalant une expansion du secteur. Il était attendu à 49,9. Il s'agit d'une première depuis janvier 2023.

" L'indice PMI a été poussé à la hausse par un rebond inattendu de l'emploi en août, ainsi que par de forts ralentissements des replis de la demande et de la production. Ces tendances, bien qu'encourageantes, doivent être interprétées avec prudence. En effet, la croissance de l'emploi a principalement résulté, selon les entreprises interrogées, du recrutement d'employés en contrats temporaires. " a commenté Jonas Feldhusen, économiste à la Hamburg Commercial Bank.

Avant d'ajouter : " La situation demeure toutefois fragile compte tenu des nombreuses difficultés auxquelles les fabricants sont confrontés, telles que l'augmentation des tarifs douaniers aux États-Unis et les fortes pressions concurrentielles au niveau international. "

  • 10:04

    La réindustrialisation en marche.

