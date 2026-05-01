Le secteur manufacturier américain est resté stable en avril, mais les coûts des intrants ont bondi dans le contexte de la guerre en Iran

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L'activité manufacturière américaine est restée stable en avril, mais les délais de livraison des fournisseurs se sont détériorés, le conflit au Moyen-Orient ayant perturbé le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, ce qui a fait grimper les prix des matières premières et autres intrants à leur plus haut niveau depuis quatre ans. L'Institute for Supply Management a déclaré vendredi que son indice PMI manufacturier était resté inchangé le mois dernier, à 52,7, soit près de son plus haut niveau depuis quatre ans. L'indice PMI est resté au-dessus du seuil de 50, qui indique une expansion du secteur manufacturier, pour le quatrième mois consécutif. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de l'indice PMI à 53. L'indice PMI a été soutenu par une augmentation des nouvelles commandes, probablement parce que les entreprises se sont empressées de passer commande pour éviter les pénuries et la hausse des prix résultant de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran. L'indice des nouvelles commandes a progressé à 54,1, contre 53,5 en mars. L'indice des livraisons des fournisseurs de l'enquête a bondi à 60,6, contre 58,9 en mars. Un indice supérieur à 50 indique un ralentissement des livraisons. Cela a conduit les fabricants à payer plus cher leurs intrants. L'indice des prix payés de l'enquête a bondi à 84,6, son plus haut niveau depuis avril 2022, contre 78,3 en mars. Cette hausse a renforcé les anticipations des économistes selon lesquelles l'inflation devrait s'accélérer davantage cette année.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) aux États-Unis a enregistré en mars sa plus forte hausse en près de quatre ans, a annoncé jeudi le gouvernement, l'augmentation annuelle de l'inflation PCE étant la plus importante depuis mai 2023.

L'indice des prix PCE est l'un des indicateurs suivis par la Réserve fédérale pour son objectif d'inflation de 2 %. Mercredi, la banque centrale américaine a maintenu son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 %, soulignant ses inquiétudes croissantes concernant l'inflation.

Les marchés financiers s'attendent à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés jusqu'en 2027. Avant la guerre, le secteur manufacturier avait été durement touché par les droits de douane généralisés imposés par le président Donald Trump sur les importations, qui ont été invalidés par la Cour suprême des États-Unis. De nouveaux droits de douane ont été mis en place par la Maison Blanche, qui a fait valoir que ces mesures étaient nécessaires pour redynamiser la base industrielle nationale. Les achats anticipés ayant probablement stimulé les commandes, les commandes en attente ont encore ralenti le mois dernier, tandis que le ralentissement des exportations a persisté. En conséquence, l'emploi dans le secteur manufacturier a baissé pour le 15e mois consécutif. L'emploi dans le secteur manufacturier a diminué d'environ 85 000 postes depuis janvier 2025.