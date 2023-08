Le secteur financier n'intègre pas les opportunités liées au climat et à la nature (CDP)

(AOF) - « Le secteur financier n'a pas encore intégré plus de 5 000 milliards de dollars d'opportunités liées au climat et à la nature ». C’est ce qu’affirme le dernier rapport du CDP, principale plateforme de reporting environnemental pour les entreprises, les villes, les États et les régions. Selon le document, les institutions financières envisagent globalement les impacts positifs potentiels comme étant « 4,5 fois supérieurs aux risques identifiés ». Le rapport du CDP expose comment les institutions pourraient envisager des solutions de financement vert pour les entreprises.

Pour " soutenir les entreprises dans leur effort de réduction de l'impact de la déforestation et de la gestion de l'eau ", les institutions pourraient concevoir des prêts verts dont les indicateurs clés seraient liés à la nature.

La plateforme rapporte qu'en 2022, 219 institutions financières (39 %) ont fourni des données chiffrées sur leurs émissions financées absolues, contre 84 institutions (25 %) en 2020. Cependant, moins d'un tiers des institutions (29 %) ont fixé des objectifs de réduction des émissions de leurs portefeuilles en lien avec le changement climatique. Par ailleurs seulement 10% des institutions financières mesurent l'impact de la déforestation et de la protection de l'eau

En conséquence, le CDP appelle les institutions financières à renforcer leur responsabilité, à exiger des informations fiables afin de faire évoluer l'ensemble du système financier.