Le secteur des semi-conducteurs porté par les déclarations élogieuses de Donald Trump sur Intel
information fournie par Zonebourse 09/01/2026 à 14:28
Trump a rappelé que le gouvernement fédéral détient désormais 10% d'Intel grâce à un investissement de 8,9 milliards de dollars réalisé en août dans le cadre du CHIPS and Science Act . Il a affirmé que cette participation avait déjà généré "des dizaines de milliards de dollars" pour les contribuables américains en seulement quatre mois. Cette opération a fait du gouvernement le principal actionnaire du groupe, dont la valeur a bondi de 75% depuis cette entrée au capital, marquant un net redressement pour le géant des puces.
L'enthousiasme a gagné les marchés européens : ASML, fournisseur néerlandais de matériel de gravure de puces, a vu son titre grimper de 5%, tandis qu'ASMI gagnait 4,22%. Les fabricants de mémoires, composant clé dans le développement de systèmes d'intelligence artificielle, poursuivent aussi leur ascension en Bourse. L'ensemble du secteur profite du soutien affirmé de l'administration américaine au rapatriement de la production de puces avancées sur le sol national, dans un contexte de forte demande liée à l'essor de l'IA.
Valeurs associées
|41,1100 USD
|NASDAQ
|0,00%
A lire aussi
-
"La guerre est revenue à la mode": Léon XIV a livré vendredi une sombre analyse de la politique internationale et fustigé le recours croissant à la force par les nations, au moment où son pays natal multiplie les démonstrations militaires. Lors de ses premiers ... Lire la suite
-
Parler à la Russie "d'une seule voix" : Meloni plaide pour un "envoyé spécial de l'Europe" sur la question ukrainienne
La présidente du Conseil des ministres italien pointe la multitude d'initiatives en ordre dispersé menées par les Etats-membres de l'UE face à la Vladimir Poutine, qui nuisent à l'efficacité européenne sur le sujet. Comment discuter efficacement avec Moscou? La ... Lire la suite
-
Quelque 320.000 foyers restaient privés d'électricité vendredi en France après le passage de la tempête Goretti qui a fait deux blessés graves dans le nord du pays et provoqué l'arrêt du réacteur nucléaire EPR de Flamanville dans la Manche. Un homme de 26 ans a ... Lire la suite
-
Donald Trump a promis vendredi "au moins 100 milliards de dollars" d'investissements au Venezuela des grands groupes pétroliers internationaux, qu'il tente de rallier à sa stratégie de mise sous tutelle du pays pour de nombreuses années. "Au moins 100 milliards ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer