Le secteur de la défense recherché après les commentaires du patron de Rheinmetall

(AOF) - Les valeurs de la défense françaises progressent dans le sillage de Rheinmetall (+9,23% à 892,24 euros), qui affiche la plus forte hausse du Dax40. En tête de l’indice SBF 120, Dassault Aviation , 4,30% à 228,20 euros et Thales gagne 4,26% à 172,40 euros. Safran progresse de 1,30% à 249,20 euros." Pour notre entreprise, cela signifie que nous devons nous développer encore plus que prévu ",a déclaré le directeur général du groupe d'armement allemand, Armin Papperger à Reuters.

Il était interrogé sur les conséquences pour Rheinmetal des discussions à propos d'un cessez le feu en Ukraine et sur les déclarations de Donald Trump selon lesquelles les Européens devaient faire plus pour leur sécurité.