Le secteur de la défense en soutien des indices européens

(AOF) - Les Bourses européennes ont débuté la semaine en hausse, soutenues par un secteur de la défense évoluant sur ses plus hauts historiques. Le CAC 40 a gagné 0,13% à 8189,13 points et se trouve désormais à moins de 1% de son record de mai 2024 à 8 259,19 points. Au plus haut historique, l’EuroStoxx50 s’est adjugé 0,53% à 5522,67 points. Le Dax40 a aussi affiché un nouveau plus haut absolu à 22 782,80 points. Les volumes échangés ont été faibles, Wall Street étant en effet fermée à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de George Washington.

Les déclarations de vendredi du vice-président américain, JD Vance, qui s'en est pris aux démocraties européennes lors de la conférence de Munich sur la sécurité, ont eu l'effet d'un électrochoc. Déjà la veille, l'administration Trump avait indiqué qu'elle entamerait des discussions bilatérales avec la Russie, dès cette semaine, en vue de mettre un terme à la guerre en Ukraine.

En réponse à ces développements, plusieurs dirigeants européens se sont réunis d'urgence cet après-midi à Paris afin de trouver une réponse commune au président américain.

"En termes de géopolitique européenne, les derniers jours ont été très mouvementés, avec des ramifications potentiellement importantes à l'avenir, et peut-être y verrons-nous un catalyseur important pour l'augmentation des dépenses européennes en matière de défense", explique Deutsche Bank.

Cette perspective a provoqué une hausse du secteur de l'armement. A Paris, Dassault Aviation, Safran et Thales ont clôturé en forte progression après avoir enregistré en séance de nouveaux plus hauts historiques. Même constat pour Rheinmetall en Allemagne, Leonardo en Italie et BAE Systems au Royaume-Uni. Stifel pense que l'OTAN fixera un nouvel objectif de dépenses de 2,5 à 3% du PIB en juin, ce qui entraînerait des dépenses de défense supplémentaires de 85 à 176 milliards de dollars par an, rien qu'en Europe.

En revanche, le recul du luxe a limité la progression du CAC 40.

Au cours des prochains jours, la saison des résultats reprendra avec les publications de Capgemini, Carrefour, Accor, Airbus, Air Liquide...