Le secteur bancaire se démène pour le Mythos d'Anthropic alors que les régulateurs mondiaux examinent les risques

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* Les banques et les autorités de régulation évaluent les risques de cybersécurité liés à Mythos et l'état de préparation du secteur

* L'accès à Mythos est restreint, JPMorgan étant la seule banque confirmée à ce jour

* Le directeur général de la Deutsche Bank affirme que tout le monde essaie d'accéder à Mythos

(Refonte pour montrer l'agitation au sein de l'industrie) par Tom Sims, Saeed Azhar et Tatiana Bautzer

L'émergence du Mythos d'A nthropic provoque une ruée du secteur bancaire pour accéder à la technologie et la tester, alors que les régulateurs s'empressent d'examiner les risques de cybersécurité soulevés par le nouveau modèle d'intelligence artificielle et le degré de préparation des entreprises financières pour y faire face. Mythos est considéré par les experts en cybersécurité comme posant des défis importants au secteur bancaire et à ses systèmes technologiques existants, ce qui a suscité une série d'avertissements de la part des régulateurs et des décideurs politiques réunis lors de la réunion de printemps du Fonds monétaire international qui s'est tenue la semaine dernière à Washington. Jusqu'à présent, une série de banques américaines ont eu accès à Mythos, tandis que le reste du secteur tente de rattraper son retard.

« Ce n'est certainement pas quelque chose qui provoque la panique ou qui déclenche une sonnette d'alarme de notre côté pour le moment, mais c'est certainement quelque chose que nous devons garder à l'esprit dans notre gestion quotidienne des risques - et c'est exactement ce que nous faisons », a déclaré aux journalistes Christian Sewing, directeur général de la Deutsche Bank, qui dirige la plus grande banque d'Allemagne. M. Sewing a déclaré que les banques étaient en contact étroit avec les organismes de surveillance européens au sujet de Mythos.

« Les banques sont préparées à cela et ont leurs propres réponses. C'est donc une chose avec laquelle nous devons vivre, et bien sûr tout le monde essaie d'y accéder, mais je pense aussi qu'il est juste que l'accès soit limité pour l'instant », a-t-il déclaré, ajoutant qu'une association bancaire allemande discuterait de la question lundi. Anthropic a jusqu'à présent limité l'accès au modèle aux partenaires de son projet Glasswing et à une quarantaine d'autres organisations qui construisent ou maintiennent des infrastructures logicielles critiques. JPMorgan, qui fait partie de Glasswing, est la seule banque dont Anthropic a dit publiquement qu'elle y avait accès, bien que Bank of America ait participé à Glasswing depuis le début et ait testé la technologie Mythos en interne, selon une source au fait du dossier.

D'autres banques américaines ont plus récemment déclaré qu'elles avaient accès à Mythos.

Ted Pick, directeur général de Morgan Stanley, a déclaré aux analystes lors de la conférence téléphonique sur les résultats de la banque la semaine dernière que la banque avait discuté des cyber-risques au sein du Forum des services financiers. « Et oui, nous avons l'autorisation d'accéder à la Préversion de Claude Mythos », a-t-il déclaré, ajoutant que les cyberrisques constituaient une menace croissante. « J'imagine que nous nous améliorerons collectivement grâce à cela et qu'il y aura d'autres produits compétitifs » Le directeur général de Goldman Sachs GS.N , David Solomon, a également confirmé lors de la publication des résultats de la banque la semaine dernière qu'elle y avait accès.

« Nous sommes au courant de l'existence de Mythos et de ses capacités », a déclaré Solomon lors de la conférence téléphonique. « Nous travaillons en étroite collaboration avec Anthropic et tous nos fournisseurs de sécurité pour exploiter les capacités de pointe partout où c'est possible » Citigroup C.N a également accès à Mythos et l'utilise pour des tests internes, a déclaré une personne ayant connaissance du dossier. Certaines banques n'ayant pas accès à Mythos se sont demandé si l'accès à Mythos devait être plus large et si JPM JPM.N avait bénéficié d'un avantage, un sujet qui sera probablement abordé avec le Trésor américain, selon une source au fait de l'affaire. JPM a refusé tout commentaire. Le Trésor et Anthropic n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Plusieurs sources bancaires et réglementaires de haut niveau en Europe ont déclaré à Reuters qu'elles n'avaient connaissance d'aucune institution financière européenne ayant déjà accès à Mythos.

UNE CYBER-OFFENSIVE NETTEMENT PLUS PERFORMANTE Le 15 avril, le gouvernement britannique a adressé une lettre ouverte aux dirigeants d'Anthropic, indiquant que les tests effectués par son AI Security Institute avaient montré que Mythos était "nettement plus performant en matière de cyber-offensive que n'importe quel modèle que nous avons évalué précédemment"

Certains régulateurs asiatiques ont déclaré lundi qu'ils surveillaient également l'évolution de la situation. Le service de surveillance financière de la Corée du Sud a déclaré qu'il avait rencontré des responsables de la sécurité de l'information d'entreprises financières la semaine dernière pour examiner les risques liés à Mythos. Mythos a été l'un des principaux sujets abordés en marge des réunions du FMI la semaine dernière. Les autorités de surveillance européennes ne sont pas encore trop inquiètes et, pour l'instant, elles évaluent la situation dans le cadre de leurs processus de cyber-résilience existants, ont déclaré trois sources de surveillance européennes à Reuters.

Une source bancaire a déclaré que la BCE et d'autres régulateurs ont été en contact avec des banques européennes pour évaluer leur préparation aux nouveaux risques de cybersécurité. Les superviseurs ont posé des questions sur la sensibilisation des banques à la menace et sur leur capacité à y répondre, a déclaré la source. Les capacités de Mythos à coder à un niveau élevé lui ont donné une capacité potentiellement sans précédent à identifier les vulnérabilités en matière de cybersécurité, selon les experts, ce qui a incité les régulateurs du monde entier à s'intéresser de plus près à la question. Le directeur général de Barclays, C. S. Venkatakrishnan, a déclaré vendredi à Washington que Mythos constituait une menace sérieuse pour le système bancaire mondial et qu'il serait probablement suivi par d'autres cybermenaces similaires et plus puissantes.