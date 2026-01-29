Le secrétaire d'État Kennedy nomme un nouveau président et 10 membres au comité consultatif fédéral sur la maladie d'Alzheimer

(Ajoute des détails tout au long du texte)

Le secrétaire américain à la santé et aux services sociaux, Robert F. Kennedy Jr., a nommé un nouveau président et 10 nouveaux membres publics au Conseil consultatif sur la recherche, les soins et les services liés à la maladie d'Alzheimer, a annoncé le ministère dans un communiqué jeudi.

Le comité, créé en vertu de la loi de 2011 sur le projet national Alzheimer, se réunit chaque trimestre pour conseiller le gouvernement sur la réduction du fardeau de la maladie d'Alzheimer et des démences apparentées.

La nouvelle présidente, Michelle Branham, est secrétaire du département des affaires des personnes âgées de Floride et a plus de 25 ans d'expérience en matière de politique publique et de santé publique dans le domaine de la maladie d'Alzheimer.

Parmi les membres nouvellement nommés figurent John Couris, directeur général du Florida Health Sciences Center, James Hartsell, directeur exécutif du Florida Department of Veterans' Affairs, et Steve Waterhouse, président de l'Alzheimer's Association of Central and North Florida (Association Alzheimer du centre et du nord de la Floride).

Le ministère de la santé et des services sociaux a déclaré que les nouveaux membres apportaient leur expérience dans les domaines des services aux personnes âgées, de la santé publique, de la défense des personnes atteintes de démence et de la représentation des patients, et qu'ils soutiendraient les efforts fédéraux visant à mettre à jour le plan national de lutte contre la maladie d'Alzheimer.