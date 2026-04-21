Le secrétaire d'État américain aux transports juge "intéressante" la proposition du directeur général de United de racheter American

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Le ministre américain des Transports, Sean Duffy, a déclaré mardi que la proposition du directeur général de United Airlines UAL.O , Scott Kirby, d'acquérir sa rivale American Airlines AAL.O était "intéressante", mais il a ajouté qu'il devrait faire un meilleur travail d'argumentation à ce sujet.

Duffy a déclaré à Reuters lors d'une interview qu'il ne préjugeait pas d'une éventuelle fusion. "Les propos de Scott Kirby sont-ils intéressants? Bien sûr que c'est intéressant", a déclaré M. Duffy, ajoutant qu'American n'était pas favorable à un rapprochement.

"Je suppose que si Scott veut que cela se produise, il devra faire un peu plus d'efforts pour expliquer pourquoi c'est bon pour le consommateur américain."