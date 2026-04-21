 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le secrétaire d'État américain aux transports juge "intéressante" la proposition du directeur général de United de racheter American
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 20:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministre américain des Transports, Sean Duffy, a déclaré mardi que la proposition du directeur général de United Airlines UAL.O , Scott Kirby, d'acquérir sa rivale American Airlines AAL.O était "intéressante", mais il a ajouté qu'il devrait faire un meilleur travail d'argumentation à ce sujet.

Duffy a déclaré à Reuters lors d'une interview qu'il ne préjugeait pas d'une éventuelle fusion. "Les propos de Scott Kirby sont-ils intéressants? Bien sûr que c'est intéressant", a déclaré M. Duffy, ajoutant qu'American n'était pas favorable à un rapprochement.

"Je suppose que si Scott veut que cela se produise, il devra faire un peu plus d'efforts pour expliquer pourquoi c'est bon pour le consommateur américain."

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
11,7700 USD NASDAQ -3,84%
UNITED AIRLINES
97,1300 USD NASDAQ -1,80%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank