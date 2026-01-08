Le secrétaire au Trésor presse la Fed d'accélérer les baisses de taux pour soutenir l'économie
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 15:38
La Fed a déjà abaissé ses taux de 0,75 point au total depuis septembre 2025, portant la fourchette entre 3,5% et 3,75%. Toutefois, les perspectives pour 2026 restent incertaines, les marchés anticipant deux nouvelles baisses, tandis que les responsables de la Fed n'en prévoient qu'une seule. Bessent, qui supervise la sélection du futur président de la Fed en remplacement de Jerome Powell dont le mandat s'achève en mai, figurerait lui-même parmi les finalistes aux côtés de l'ancien gouverneur Kevin Warsh.
Le secrétaire au Trésor a également défendu les fondements de la politique économique du président Trump, citant des réformes réglementaires, des accords commerciaux "rééquilibrés", et l'adoption du One Big Beautiful Bill comme catalyseurs de la croissance. Il reconnaît cependant que l'emploi montre des signes de ralentissement, justifiant selon lui une politique monétaire plus accommodante, malgré le risque d'un regain d'inflation.
