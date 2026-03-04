Le secrétaire américain au commerce Howard Lutnick et l'avocate de Goldman Sachs témoigneront sur Epstein, selon une commission de la Chambre des représentants

(Ajoute d'autres personnes appelées à témoigner par la commission, des détails tout au long de l'article; ajoute la date de Washington) par David Shepardson et Susan Heavey

Le secrétaire américain au commerce Howard Lutnick et l'avocate principale de Goldman Sachs

GS.N Kathryn Ruemmler sur le départ comparaîtront devant la commission de surveillance de la Chambre des représentants pour répondre à des questions sur leurs liens avec feu le financier en disgrâce et délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein, a déclaré la commission.

"Je salue son engagement en faveur de la transparence et j'apprécie sa volonté de participer aux travaux de la commission", a déclaré le représentant James Comer, président de la commission du Kentucky, à propos de Lutnick sur X, mardi.

Dans un autre message, Comer a indiqué qu'il invitait également le fondateur de Microsoft MSFT.O et philanthrope Bill Gates, le cofondateur d'Apollo Global Management Leon Black et d'autres personnes à se présenter pour des entretiens retranscrits.

Lesley Groff, Sarah Kellen, Ted Waitt et Doug Band ont également été invités à témoigner, a ajouté Comer.

Doug Band a fondé le cabinet de conseil international Teneo et a été un responsable de la fondation caritative Clinton dirigée par l'ancien président Bill Clinton, qui a témoigné la semaine dernière devant la commission de la Chambre des représentants au sujet de ses relations avec Epstein.

Groff et Kellen sont d'anciens employés d'Epstein, selon CBS News. Waitt est l'ancien directeur général de Gateway.

Les représentants de Black n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Les représentants des autres personnes n'ont pas pu être joints immédiatement pour savoir s'ils accepteraient de se présenter devant les législateurs américains.

Goldman Sachs n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

En janvier, le ministère de la Justice a publié des millions de nouveaux dossiers concernant Epstein, notamment des courriels montrant que Lutnick s'est rendu sur l'île privée d'Epstein dans les Caraïbes pour déjeuner, des années après avoir prétendu avoir coupé les ponts.

Lutnick, nommé par le président républicain Donald Trump l'année dernière, fait maintenant face à des appels des démocrates et des républicains à démissionner.

Le Département du Commerce n'a pas fait de commentaire. Lutnick a déclaré à Axios qu'il était impatient de témoigner, ajoutant: "Je n'ai rien fait de mal et je veux rétablir la vérité."

L'ancien directeur général de Cantor Fitzgerald est l'un des nombreux hommes puissants de la politique, des affaires et du divertissement, y compris Trump lui-même, qui sont sous le feu des critiques pour leurs liens avec Epstein.

AUTRES TÉMOIGNAGES DEMANDÉS

Lundi, des actionnaires ont poursuivi Apollo Global Management, Black et Marc Rowan, un autre cofondateur, pour les avoir prétendument trompés pendant près de cinq ans au sujet des relations d'affaires de la société de capital privé avec Epstein.

Le mois dernier, Lutnick a déclaré aux législateurs qu'il n'avait "pratiquement rien à voir" avec Epstein, mais il est confronté à des questions concernant les contradictions apparentes entre les documents nouvellement publiés et ses remarques antérieures sur Epstein, qui vivait à côté de Lutnick à New York.

Lutnick a déclaré que lui et Epstein n'avaient échangé qu'une dizaine de courriels et s'étaient rencontrés trois fois en 14 ans, et qu'il n'avait déjeuné avec Epstein que parce qu'il se trouvait sur un bateau près de l'île du financier, ajoutant que sa famille était présente.

Le mois dernier, Goldman Sachs a déclaré que Ruemmler démissionnerait de son poste de directrice juridique après que les documents ont révélé qu'elle avait accepté des cadeaux d'Epstein et qu'elle l'avait conseillé sur la manière de répondre aux questions des médias concernant ses crimes. Sa démission prendra effet le 30 juin, a déclaré une source à Reuters.

Gates a reconnu avoir eu deux liaisons avec des femmes russes qu'Epstein a découvertes par la suite, mais il a affirmé qu'il n'y avait aucun lien avec les victimes d'Epstein, a rapporté le Wall Street Journal le mois dernier. Un porte-parole de la Fondation Gates a déclaré par la suite que Gates avait assumé la responsabilité de ses actes concernant les liens avec Epstein lors d'une réunion avec les employés du groupe.