Le Secondaire, une classe d’actifs de premier choix

oddo bhf

Le marché secondaire du Private Equity s'est imposé ces dernières années dans le monde du capital-investissement comme une classe d'actifs à part entière. Qu'en est-il de ce segment de marché et de son évolution à venir ? Comment se décline-t-il et quel rôle peut-il jouer dans les portefeuilles des investisseurs ?

Le marché secondaire du Private Equity, une classe d'actifs qui s'affirme

Au cours des deux dernières décennies, le marché secondaire du capital-investissement est passé du statut de voie de sortie d'urgence confidentielle pour des vendeurs (« LPs ») en difficulté à celui de marché établi offrant une option supplémentaire de gestion active de leur bilan, et ce quelles que soient les conditions de marché.

De leur côté, les gérants (« GPs ») ont trouvé plus récemment, dans les transactions qu'ils initient eux-mêmes, la possibilité de continuer à gérer leurs actifs phares dont ils souhaitent encore maximiser la valeur, tout en fournissant une option de sortir aux LPs existants.

Le marché secondaire du capital investissement a ainsi connu une croissance exponentielle au cours des quinze dernières années avec des volumes de transactions multipliés par onze et une croissance moyenne annuelle de 30 %(1). Par ailleurs, la croissance continue des marchés primaires du capital-investissement devrait pleinement soutenir son développement selon nous.

Les investisseurs sur le marché du secondaire bénéficient d'un contexte favorable

Dans un contexte récent de forte volatilité des marchés financiers cotés qui pèsent sur les bilans des LPs et d'une activité de Fusions-Acquisitions moins soutenue, les investisseurs sur le marché du secondaire ont incontestablement repris la main : ils peuvent à la fois constituer des portefeuilles répartis sur de nombreux sous-jacents en ayant recours aux transactions initiées par les LPs ou les GPs, mais aussi bénéficier potentiellement d'une décote d'illiquidité plus significative. Celles-ci pourraient atteindre des niveaux attractifs sur le marché secondaire selon nous, en particulier celui du capital risque (« Venture Capital ») pour autant que l'on accepte une durée de détention souvent longue et un risque de perte en capital, inhérents à ce type d'investissement.

Il est toutefois essentiel de rester très sélectifs en étudiant de manière très approfondie les entreprises potentiellement rachetées tout en identifiant les secteurs qui nous apparaissent comme les plus résilients, comme ceux liés à l'environnement, la digitalisation et la santé.

L'approche de ODDO BHF AM

Sur le marché de l'investissement, les équipes de gestion dédiées au secondaire de ODDO BHF AM ont fait le choix de se positionner sur le segment des entreprises de petite et moyenne taille avec des engagements compris entre €10 et €100mil., et dans une approche géographique globale. Il s'agit selon nous d'un segment de marché sur lequel la compétition est plus limitée et qui offre des rendements ajustés du risque parmi les plus attractifs(2).

L'approche originale de ODDO BHF AM consiste également à combiner des investissements en fonds primaires, secondaires et co-investissements. Ces stratégies diversifiées peuvent s'appliquer à des fonds ayant une approche plus spécifique comme le Venture Capital ou sur des stratégies ciblées sur la thématique environnementale.

La Recherche académique(3) a démontré qu'introduire des investissements non cotés dans un portefeuille améliore les rendements globaux pour un même niveau de risque. Dans cette optique, nous considérons que la stratégie d'investissement dans les fonds secondaires de private equity est appropriée à toute allocation stratégique, non seulement pour les investisseurs expérimentés mais aussi pour ceux initiant une exposition tout en prenant en compte la durée de détention et le risque de perte en capital.

Jérôme Marie, Managing Director, Private Equity, ODDO BHF AM - Mars 2023

Les opinions émises dans ce document correspondent à nos anticipations de marché au moment de la publication du document. Elles sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions de marché et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité contractuelle de ODDO BHF AM SAS.

Sources :

(1) Jefferies « 1H 2022 Global Secondary Market Review” July 2022

(2) 2021 Preqin Global Private Equity and Venture Capital Report

(3) INSEAD, Rethinking Private Equity Risk and Reward for LP allocations, 2020