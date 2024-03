Le Score de l’index Egalité femmes-hommes chez Crossject atteint 96/100 en 2024

Crossject, une société pharmaceutique spécialisée qui développe des auto-injecteurs sans aiguille dédiés aux situations d’urgence, annonce aujourd'hui que son score de l'index européen d’égalité femmes-hommes a atteint 96/100 pour 2024 et pour la troisième année consécutive est supérieur à 90 %.



L'index Egalité femmes-hommes est un outil permettant de mesurer les progrès réalisés au sein de l’Union européenne en matière d’égalité des genres, en donnant plus de visibilité aux domaines qui nécessitent des améliorations et en aidant, de fait, les décideurs politiques à concevoir des mesures plus efficaces en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Il est évalué sur une échelle de 1 à 100, où 100 signifie une égalité totale.

"Nous sommes très fiers d'atteindre un score record pour l'égalité entre les sexes qui est au coeur des préoccupations de Crossject en 2024. Cela renforce l'engagement de la Société à être une entreprise responsable et durable et s’ajoute à l’amélioration nette de notre notation Gaïa pour les performances environnementales, sociales et de gouvernance", a déclaré Patrick Alexandre, PDG de Crossject.