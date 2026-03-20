Le salaire de David Ricks, directeur général d'Eli Lilly, augmente de 26 % pour 2025

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Eli Lilly LLY.N a versé à son directeur général David Ricks 36,7 millions de dollars en 2025, soit une augmentation d'environ 25,7 % par rapport à l'année précédente, comme l'indique un document réglementaire déposé vendredi.

Voici quelques détails:

* Ricks, qui a dirigé la société depuis 2017, a reçu une rémunération qui comprenait un salaire, des attributions d'actions et des paiements incitatifs.

* Le bond de la rémunération reflète une année au cours de laquelle Lilly a continué à étendre sa position sur les marchés des médicaments, en grande partie grâce à l'envolée de la demande pour ses médicaments contre l'obésité et le diabète.

* Le Zepbound, médicament pour la perte de poids, et le Mounjaro, traitement du diabète, sont devenus deux des produits les plus surveillés de l'industrie pharmaceutique mondiale, ce qui a contribué à porter la valeur boursière de Lilly à des niveaux record.

* En 2025, Mounjaro et Zepbound ont généré ensemble 36,51 milliards de dollars sur les 65,18 milliards de dollars de recettes totales de l'entreprise.

* L'année dernière, Lilly est devenu le premier fabricant de médicaments à atteindre la barre des 1 000 milliards de dollars en valeur de marché, entrant ainsi dans le club exclusif dominé par les géants de la technologie et soulignant sa montée en puissance dans le domaine de la perte de poids.

* L'action de Lilly est en hausse de 38,1 % en 2025 contre 30,4 % en 2024

* Les revenus du directeur général Ricks se composent d'un salaire de 1,7 million de dollars, de 23,3 millions de dollars en attributions d'actions, de 6,5 millions de dollars en primes d'encouragement sans actions, de 4,45 millions de dollars provenant de modifications de la valeur des pensions et de 736 201 dollars d'autres rémunérations, selon la déclaration.