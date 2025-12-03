Le S&P 500 progresse grâce aux prévisions de baisse des taux d'intérêt de la Fed, ce qui compense le recul de Microsoft

Indices en hausse: Dow 0,54%, S&P 500 0,22%, Nasdaq 0,09%

Les investisseurs évaluent les rapports ADP sur l'emploi et ISM sur les services

Microsoft réduit ses quotas de vente de logiciels d'IA - The Information

Les petites capitalisations surpassent l'ensemble de Wall Street

(Mise à jour des négociations de mi-séance) par Johann M Cherian et Pranav Kashyap

L'indice de référence de Wall Street, le S&P 500, a légèrement progressé dans un marché agité mercredi, alors qu'une série de données économiques a renforcé les attentes d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale, tandis qu'une baisse des actions de Microsoft a limité les gains.

Microsoft MSFT.O a chuté de 3 % après qu'un rapport ait indiqué que le géant de la technologie a réduit les quotas de vente de logiciels d'intelligence artificielle après que de nombreux vendeurs aient manqué leurs objectifs au cours de l'année fiscale qui s'est achevée en juin.

Les actions ont réduit leurs pertes initiales et étaient en baisse de 1,8 % après que CNBC a déclaré que la société avait démenti l'information.

Le secteur technologique plus large .SPLRCT était en baisse de 0,4%, la plus forte baisse du S&P 500, et les entreprises de puces telles que Nvidia NVDA.O ont glissé de 0,3%, tandis que Broadcom AVGO.O a perdu 1,6%.

"Tout ce qui peut nuire à l'image de Microsoft et à sa position de leader dans le domaine de l'intelligence artificielle aura certainement un impact", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B. Riley Wealth.

La plupart des 10 autres secteurs du S&P 500 se sont négociés à la hausse, avec l'énergie .SPNY en hausse de 1,6% sur les prix du brut plus élevés. O/R

Pendant ce temps, l'activité des services américains est restée stable en novembre, selon une enquête. Pour les investisseurs, l'accent a été mis sur les prix payés par les entreprises de services, qui n'ont que légèrement diminué par rapport au mois précédent avant le rapport de vendredi sur les dépenses de consommation personnelle, la jauge d'inflation préférée de la Fed.

Par ailleurs, le rapport national sur l'emploi ADP a montré que le nombre d'emplois privés aux États-Unis a diminué de manière inattendue en novembre. Les rapports officiels sur l'emploi pour octobre et novembre n'étant attendus qu'après la décision de la semaine prochaine, les traders s'appuient plus que d'habitude sur les données du secteur privé.

Les attentes des traders pour une réduction de 25 points de base lors de la réunion de la Fed de la semaine prochaine ont augmenté à 89% après les données, contre environ 87% plus tôt dans la journée, a montré l'outil FedWatch du CME.

Les investisseurs ont pris en compte un rapport selon lequel l'administration Trump a brusquement annulé les entretiens avec les finalistes pour le rôle de président de la Fed, ce qui a renforcé l'opinion selon laquelle Kevin Hassett - considéré comme un abaisseur des taux d'intérêt américains - remplacera Jerome Powell en mai prochain.

À 11:33 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 254,03 points, soit 0,54%, à 47 728,49, le S&P 500

.SPX a gagné 15,11 points, soit 0,22%, à 6 844,54 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 20,23 points, soit 0,09%, à 23 434,06.

Les anticipations de baisse des taux ont également soutenu les petites capitalisations, l'indice Russell 2000 .RUT gagnant 1,2%, après la hausse de 5,5% de la semaine dernière - sa plus forte performance hebdomadaire depuis plus d'un an.

"Nous nous attendons à ce que les petites capitalisations surperforment en 2026, les bénéfices étant le moteur des rendements", a déclaré Jill Carey Hall, stratège actions et quant chez BofA Securities, ajoutant que les baisses de taux de la Fed et un cycle de capex solide seraient des moteurs puissants.

Mercredi, Marvell Technology < MRVL.O > a bondi de 4,5 % après que le fabricant de puces a déclaré qu'il achèterait la startup de semi-conducteurs Celestial AI dans le cadre d'un accord d'une valeur de 3,25 milliards de dollars.

Microchip Technology < MCHP.O > a augmenté de 8,3 % après que le fabricant de puces a relevé ses attentes pour les résultats du troisième trimestre.

American Eagle Outfitters < AEO.N > a gagné 15,4 % après avoir relevé ses prévisions annuelles de ventes comparables, pariant sur une forte demande pendant la période des fêtes.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,15 contre 1 sur le NYSE, et de 2,01 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 17 nouveaux sommets sur 52 semaines et un nouveau creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 63 nouveaux sommets et 80 nouveaux creux.