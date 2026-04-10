Le S&P 500 et le Nasdaq progressent grâce à la technologie et aux données sur l'inflation ; les tensions au Moyen-Orient sont au cœur de l'actualité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: Dow en baisse de 0,23 %, S&P 500 en hausse de 0,15 %, Nasdaq en hausse de 0,54 %

* L'IPC de mars à 3,3 % en rythme annuel, en ligne avec les estimations

* Les actions américaines de TSMC gagnent après un chiffre d'affaires supérieur à celui du 1er trimestre

* CoreWeave en hausse après un accord avec Anthropic

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Purvi Agarwal et Avinash P

Le S&P 500 et le Nasdaq ont légèrement augmenté vendredi, soutenus par les gains des valeurs technologiques après que les données sur l'inflation de mars aient répondu aux attentes malgré les pressions continues du conflit au Moyen-Orient, tandis que les investisseurs ont pesé la trêvetendue entre les États-Unis et l'Iran.

Les prix à la consommation américains ont augmenté le plus en près de quatre ans en mars, alors que la guerre a stimulé les prix du pétrole et que la répercussion des tarifs douaniers a persisté .

Les opérateurs ont continué à parier que la Réserve fédérale américaine maintiendrait les coûts d'emprunt cette année, selon les données compilées par LSEG, s'éloignant des prévisions de deux réductions de taux d'intérêt cette année avant le début du conflit.

"Le message est clair: l'inflation reste stable, ce qui suppose que la hausse des prix de l'énergie ne soit qu'un obstacle temporaire plutôt qu'un réajustement durable", a déclaré Bret Kenwell, analyste d'investissement américain chez eToro.

"Cela devrait permettre aux décideurs politiques de rester sur pause, à moins que nous ne voyions une détérioration plus notable du marché du travail ou de l'économie en général"

Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, a déclaré jeudi à Reuters que le choc pétrolier provoqué par la guerre en Iran prolongerait le délai pour ramener l'inflation à l'objectif de 2 % de la banque centrale américaine.

A 10:15 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 109,60 points, soit 0,23%, à 48 076,20, le S&P 500 .SPX a augmenté de 10,56 points, soit 0,15%, à 6 835,22, et le Nasdaq Composite .IXIC a ajouté 123,70 points, soit 0,54%, à 22 946,11.

L'indice S&P 500 des technologies de l'information

.SPLRCT s'est avéré être le plus grand stimulant de l'indice, augmentant de 0,8%, avec les fabricants de puces en tête. Nvidia

NVDA.O et Broadcom AVGO.O ont progressé respectivement de 1,8% et 4,4%, et l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a atteint un record de 8 926,08.

Cependant, la faiblesse des valeurs financières .SPSY , en baisse de 0,8%, a limité les gains de l'indice de référence. Les baisses de Goldman Sachs GS.N et de Travelers TRV.N ont pesé sur le Dow Jones.

Les principaux indices de Wall Street étaient en passe de réaliser des gains hebdomadaires, le S&P 500 et le Dow étant en passe de connaître leur plus forte hausse depuis novembre et juin, respectivement.

Le cessez-le-feu de deux semaines entre Washington et Téhéran et les commentaires du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu , qui a déclaré qu'il souhaitait des négociations directes avec Beyrouth , ont largement soutenu le sentiment du marché cette semaine .

Toutefois, la trêve conclue sous l'égide du Pakistan s'est quelque peu fissurée, chaque partie accusant l'autre de violations du cessez-le-feu avant la première série de pourparlers, prévue pour samedi.

"Tant que le cessez-le-feu tient et que le marché voit une voie vers un calme relatif au Moyen-Orient, les investisseurs devraient être en mesure de surmonter les perturbations", a déclaré Jeff Buchbinder, stratège en chef des actions pour LPL Financial.

Par ailleurs, une lecture préliminaire a montré que le sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan était de 47,6 en avril, en dessous d'une estimation de 52, selon les économistes interrogés par Reuters.

Les actions cotées en bourse de Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW TSM.N , le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, ont augmenté de 2,7% après avoir battu les prévisions du marché pour le chiffre d'affaires du premier trimestre.

CoreWeave CRWV.O a gagné 6,8 % après avoir annoncé un accord pluriannuel avec Anthropic et fixé le prix de son offre d'obligations convertibles à un niveau supérieur .

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,22 contre 1 sur le NYSE et de 1,07 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P 500 a enregistré 17 nouveaux sommets sur 52 semaines et 18 nouveaux creux, tandis que l'indice Nasdaq Composite a enregistré 84 nouveaux sommets et 70 nouveaux creux.