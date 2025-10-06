Le S&P 500 et le Nasdaq devraient atteindre des sommets historiques en fin d'année, alors que les transactions liées à l'IA stimulent le secteur technologique

AMD s'envole après l'accord sur l'OpenAI

Tesla en hausse, l'entreprise annonce un événement pour mardi

Les sociétés de crypto-monnaies gagnent alors que le bitcoin franchit la barre des 125 000 dollars

Indices: S&P 500 en hausse de 0,49 %, Nasdaq en hausse de 0,82 %, Dow en baisse de 0,06 %,

Les actions de Wall Street ont progressé lundi, les transactions liées à l'intelligence artificielle ayant stimulé le sentiment des investisseurs, alors que la fermeture du gouvernement américain se prolongeait jusqu'à son sixième jour.

Le Nasdaq et le S&P 500 étaient en passe d'atteindre des records de clôture, tandis que le Dow Jones, un indice de valeurs sûres, restait à peine dans le rouge. Les puces ont pris la tête après qu'AMD AMD.O a déclaré qu'il fournirait des puces d'intelligence artificielle à OpenAI dans le cadre d'un accord qui pourrait générer des dizaines de milliards de dollars de revenus annuels et qui permettrait au créateur de ChatGPT d'acheter une participation pouvant aller jusqu'à 10 % dans le fabricant de puces. AMD a fait un bond de 26,1 %, tandis que l'indice plus large Philadelphia Semiconductor a augmenté de 3,9 %.

"La toile de fond économique, au moins jusqu'à la fermeture du gouvernement, a été assez solide", a déclaré Tim Ghriskey, stratège principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York. "La saison des bénéfices approche et il y a beaucoup de thèmes favorables, donc le chemin de la moindre résistance est plus haut Le gouvernement fédéral est resté fermé pour le sixième jour, les législateurs étant dans une impasse partisane. La fermeture a reporté la publication d'indicateurs économiques clés, obligeant les investisseurs à s'appuyer sur des données secondaires, non gouvernementales, pour évaluer le calendrier et l'ampleur des réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Les responsables de la politique monétaire ont mis en garde contre une baisse précipitée du taux cible des fonds fédéraux , car l'inflation reste élevée, tandis que d'autres estiment que les signes de faiblesse du marché de l'emploi justifient des baisses de taux. Les marchés financiers ont évalué à 94,6 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt à l'issue de la réunion d'octobre de la Fed ( ). En l'absence de nouvelles données dugouvernement américain cette semaine, les participants au marché surveillent les rapports sur l'encours des crédits à la consommation, la demande de prêts hypothécaires et les résultats préliminaires de l'Université du Michigan sur le moral des consommateurs en octobre. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 28,56 points, soit 0,06%, à 46 729,72, le S&P 500 .SPX a gagné 32,63 points, soit 0,49%, à 6 748,42 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 186,15 points, soit 0,82%, à 22 966,16.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, la technologie

.SPLRCT et la consommation discrétionnaire .SPLRCD ont mené les gains, tandis que la consommation de base .SPLRCS a subi la plus forte baisse en pourcentage. La semaine prochaine, les investisseurs trouveront des catalyseurs alors que la saison des résultats du troisième trimestre démarre, les résultats des grandes banques américaines lançant les festivités. Les analystes estiment la croissance globale des bénéfices du S&P 500 en glissement annuel à 8,8 % pour la période de juillet à septembre, soit une hausse de 0,8 point de pourcentage par rapport aux projections du début du trimestre, selon les données de LSEG. Tesla TSLA.O a progressé de 4,4 % après que le constructeur de voitures électriques a annoncé un événement prévu pour mardi sur la plateforme de médias sociaux X au cours du week-end. TD Cowen a réduit son objectif de cours pour Starbucks

SBUX.O , citant un marché de l'emploi affaibli affectant la génération Z, ce qui a fait chuter les actions de la chaîne de cafés de 4,2 %.

Bitcoin BTC= a franchi la barre des 125 000 dollars dimanche, ce qui a permis aux entreprises liées aux cryptomonnaies, Coinbase COIN.O , Strategy MSTR.O , Riot Platforms RIOT et MARA Holdings MARA.O , de gagner du terrain. La banque régionale Comerica CMA.N a gagné 14,3% après que Fifth Third FITB.O a déclaré qu'elle achèterait la société dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 10,9 milliards de dollars.

Les actions de Verizon VZ.N ont chuté de 4,8 % après que l'entreprise de télécommunications a nommé l'ancien patron de PayPal PYPL.O , Dan Schulman, au poste de directeur général.

Les titres en progression ont été plus nombreux que les titres en baisse dans un rapport de 1,24 contre 1 sur le NYSE. Il y a eu 547 nouveaux plus hauts et 67 nouveaux plus bas sur le NYSE. Sur le Nasdaq, 2 731 titres ont progressé et 1 885 ont reculé, les valeurs en hausse étant plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,45 contre 1. Le S&P 500 a enregistré 43 nouveaux records sur 52 semaines et huit nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 172 nouveaux records et 48 nouveaux records à la baisse.