Le S&P 500 et le Nasdaq atteignent des records de clôture grâce à l'augmentation des transactions liées à l'IA

AMD s'envole après l'accord avec OpenAI

Tesla en hausse, l'entreprise annonce un événement pour mardi

Les sociétés de crypto-monnaies gagnent alors que le bitcoin franchit la barre des 125 000 dollars

Indices: S&P 500 en hausse de 0,36%, Nasdaq en hausse de 0,71%, Dow en baisse de 0,14%

par Stephen Culp

Le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé lundi, les transactions liées à l'intelligence artificielle ayant stimulé le sentiment des investisseurs alors que la fermeture du gouvernement américain se prolongeait jusqu'à son sixième jour. Le Nasdaq et le S&P 500 ont atteint des records de clôture, tandis que le Dow Jones a reculé.

Les puces ont pris la tête après qu'AMD AMD.O a déclaré qu'il fournirait des puces d'intelligence artificielle à OpenAI dans le cadre d'un accord qui pourrait générer des dizaines de milliards de dollars de revenus annuels et permettrait au créateur de ChatGPT d'acheter une participation allant jusqu'à 10 % dans le fabricant de puces. AMD a fait un bond de 23,7 %, tandis que l'indice plus large des semi-conducteurs de Philadelphie a augmenté de 2,9 %.

"Le marché voit une certaine force dans des domaines tels que la technologie et la consommation discrétionnaire, et ce malgré la fermeture du gouvernement", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille principal chez Dakota Wealth à Fairfield, dans le Connecticut. "Le marché est toujours intéressé par le commerce de l'intelligence artificielle et par les entreprises qui la soutiennent et l'utilisent

"C'est une vague et les vagues ne durent pas éternellement; il y aura finalement une crête et un déclin", a ajouté M. Pavlik. "Mais où en sommes-nous dans ce cycle de la vague? Il est impossible de le savoir

Le gouvernement fédéral est resté fermé pour le sixième jour, les législateurs étant dans une impasse partisane. La fermeture a retardé la publication d'indicateurs économiques clés, obligeant les investisseurs à s'appuyer sur des données secondaires, non gouvernementales, pour évaluer le calendrier et l'ampleur des réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Les responsables de la politique monétaire ont mis en garde contre une baisse précipitée du taux cible des fonds fédéraux, car l'inflation reste élevée, tandis que d'autres estiment que les signes d'essoufflement du marché du travail justifient des baisses de taux. Les marchés financiers ont évalué à 94,6 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt à l'issue de la réunion d'octobre de la Fed ( ).

En l'absence de nouvelles données du gouvernement américain cette semaine, les participants au marché surveillent les rapports sur l'encours des crédits à la consommation, la demande de prêts hypothécaires et les résultats préliminaires de l'Université du Michigan sur le moral des consommateurs en octobre.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 63,31 points, soit 0,14%, à 46 694,97, le S&P 500 .SPX a gagné 24,49 points, soit 0,36%, à 6 740,28 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 161,16 points, soit 0,71%, à 22 941,67.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, la consommation discrétionnaire .SPLRCD a été en tête des gains, tandis que l'immobilier .SPRLCR a subi la plus forte baisse en pourcentage.

La semaine prochaine, les résultats du troisième trimestre serviront de catalyseurs au marché, la saison des rapports débutant avec les résultats des grandes banques américaines.

Les analystes estiment la croissance globale des bénéfices du S&P 500 en glissement annuel à 8,8 % pour la période de juillet à septembre, soit une hausse de 0,8 point de pourcentage par rapport aux projections du début du troisième trimestre, selon les données de LSEG. Tesla TSLA.O a progressé de 5,5 % après que le constructeur de voitures électriques a annoncé un événement prévu pour mardi sur la plateforme de médias sociaux X au cours du week-end. TD Cowen a réduit son objectif de cours pour Starbucks

SBUX.O , citant l 'affaiblissement du marché du travail affectant la génération Z, ce qui a fait chuter les actions de la chaîne de cafés de 5,0 %.

Bitcoin BTC= a franchi la barre des 125 000 dollars dimanche, ce qui a permis aux entreprises liées aux cryptomonnaies, Coinbase COIN.O , Strategy MSTR.O , Riot Platforms RIOT et MARA Holdings MARA.O , de gagner du terrain. La banque régionale Comerica CMA.N a gagné 13,7% après que Fifth Third FITB.O a déclaré qu'elle achèterait la société dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 10,9 milliards de dollars. Les actions de Verizon VZ.N ont chuté de 5,1% après que la société de télécommunications ait nommé l'ancien patron de PayPal PYPL.O , Dan Schulman, comme nouveau directeur général.

Les titres en progression ont été plus nombreux que les titres en baisse dans un rapport de 1,05 contre 1 sur le NYSE. Il y a eu 665 nouveaux plus hauts et 75 nouveaux plus bas sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, 2 602 titres ont progressé et 2 062 ont reculé, les valeurs en hausse étant plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,26 contre 1.

L'indice S&P 500 a enregistré 46 nouveaux records sur 52 semaines et neuf nouveaux records à la baisse, tandis que l'indice Nasdaq Composite a enregistré 187 nouveaux records et 58 nouveaux records à la baisse.

Le volume sur les bourses américaines était de 19,69 milliards d'actions, par rapport à la moyenne de 19,17 milliards d'actions pour l'ensemble de la session au cours des 20 derniers jours de bourse.