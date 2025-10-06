Le S&P 500 et le Nasdaq atteignent des records de clôture grâce à l'augmentation des transactions dans le domaine de l'IA

AMD s'envole après l'accord sur l'OpenAI

Tesla en hausse, l'entreprise annonce un événement pour mardi

Les sociétés de crypto-monnaies gagnent du terrain alors que le bitcoin franchit la barre des 125 000 dollars

(Mise à jour jusqu'à la clôture du marché) par Stephen Culp

Le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé lundi, les transactions liées à l'intelligence artificielle ayant stimulé le sentiment des investisseurs alors que la fermeture du gouvernement américain se prolongeait jusqu'à son sixième jour.

Le Nasdaq et le S&P 500 ont atteint des records de clôture, tandis que le Dow Jones a reculé.

Les puces ont pris la tête après qu'AMD AMD.O a déclaré qu'il fournirait des puces d'intelligence artificielle à OpenAI dans le cadre d'un accord qui pourrait générer des dizaines de milliards de dollars de revenus annuels et qui permettrait au créateur de ChatGPT d'acheter une participation allant jusqu'à 10 % dans le fabricant de puces.

AMD a fait un bond, poussant l'indice Philadelphia Semiconductor Index à la hausse.

"Le marché voit une certaine force dans des domaines tels que la technologie et la consommation discrétionnaire, et ce malgré la fermeture du gouvernement", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth à Fairfield, dans le Connecticut. "Le marché est toujours intéressé par le commerce de l'intelligence artificielle et par les entreprises qui la soutiennent et l'utilisent

"C'est une vague et les vagues ne durent pas éternellement; il y aura finalement une crête et un déclin", a ajouté Pavlik. "Mais où en sommes-nous dans ce cycle de la vague? Il est impossible de le savoir

Le gouvernement fédéral est resté fermé pour le sixième jour, les législateurs étant dans une impasse partisane. La fermeture a retardé la publication d'indicateurs économiques clés, obligeant les investisseurs à s'appuyer sur des données secondaires, non gouvernementales, pour évaluer le calendrier et l'ampleur des réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Les responsables de la politique monétaire ont mis en garde contre une baisse précipitée du taux cible des fonds fédéraux, car l'inflation reste élevée, tandis que d'autres estiment que les signes d'essoufflement du marché du travail justifient des baisses de taux.

Les marchés financiers ont évalué à 94,6 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt à l'issue de la réunion d'octobre de la Fed ( ).

En l'absence de nouvelles données du gouvernement américain cette semaine, les acteurs du marché surveillent les rapports sur l'encours des crédits à la consommation, la demande de prêts hypothécaires et les données préliminaires de l'Université du Michigan sur le moral des consommateurs pour le mois d'octobre.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a gagné 24,52 points, soit 0,37%, pour terminer à 6 740,31 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 160,69 points, soit 0,71%, pour atteindre 22 941,19. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 63,19 points, soit 0,14%, à 46 695,50.

La semaine prochaine, les résultats du troisième trimestre serviront de catalyseurs au marché alors que la saison des rapports commence avec les résultats des grandes banques américaines.

Les analystes estiment la croissance globale des bénéfices du S&P 500 en glissement annuel à 8,8 % pour la période de juillet à septembre, soit une hausse de 0,8 point de pourcentage par rapport aux projections du début du troisième trimestre, selon les données de LSEG.

Tesla TSLA.O a progressé après que le constructeur de voitures électriques a annoncé un événement prévu pour mardi sur la plateforme de médias sociaux X au cours du week-end.

TD Cowen a réduit son objectif de prix pour Starbucks

SBUX.O , citant un marché du travail affaibli affectant la génération Z, ce qui a fait baisser les actions de la chaîne de cafés.

Le bitcoin BTC= a franchi la barre des 125 000 dollars dimanche, entraînant à la hausse les entreprises liées aux cryptomonnaies Coinbase COIN.O , Strategy MSTR.O , Riot Platforms RIOT et MARA Holdings MARA.O . La banque régionale Comerica CMA.N a bondi après que Fifth Third FITB.O a déclaré qu'elle achèterait la société dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 10,9 milliards de dollars.

Les actions de Verizon VZ.N ont baissé après que la société de télécommunications a nommé l'ancien patron de PayPal

PYPL.O , Dan Schulman, au poste de directeur général.