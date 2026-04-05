Le Royaume-Uni tente d'attirer Anthropic pour son expansion après un conflit de défense avec les États-Unis, selon le FT

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La Grande-Bretagne tente d'inciter Anthropic à étendre sa présence dans le pays, afin de tirer parti d'un conflit entre le fabricant de l'application d'intelligence artificielle Claude et le ministère américain de la Défense, a indiqué le Financial Times dimanche.

Les propositions du gouvernement britannique pour Anthropic vont de l'expansion des bureaux à Londres à une double cotation en bourse, a rapporté le journal, citant des personnes ayant connaissance des projets.

Anthropic et le ministère britannique de la science, de l'innovation et de la technologie n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Le bureau du Premier ministre Keir Starmer a soutenu le travail du département, qui sera présenté au directeur général d'Anthropic, Dario Amodei, lors de sa visite à la fin du mois de mai, selon le FT.

Le gouvernement américain a mis Anthropic sur sa liste noire, , désignant l'entreprise comme un risque pour la sécurité nationale de la chaîne d'approvisionnement, après qu'elle a refusé d'autoriser l'armée à utiliser le chatbot Claude pour la surveillance américaine ou les armes autonomes.

Un juge américain a temporairement bloqué l'inscription sur la liste noire, et la startup d'IA a une deuxième action en justice en cours concernant la désignation de risque pour la chaîne d'approvisionnement.