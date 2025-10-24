Le Royaume-Uni saisit une quantité record de médicaments amaigrissants illégaux lors d'un raid dans une usine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte au paragraphe 2 et aux paragraphes 8 à 13) par Sam Tabahriti

L'autorité britannique de régulation des médicaments a déclaré vendredi avoir effectué la plus importante saisie au monde de médicaments amaigrissants non homologués, en démantelant une usine qui fabriquait des injections étiquetées comme contenant l'ingrédient du Mounjaro d'Eli Lilly.

Les laboratoires pharmaceutiques et les autorités de réglementation du monde entier se sont alarmés de la montée en puissance des médicaments amaigrissants contrefaits et non réglementés, qui font l'objet d'un trafic mondial et sont vendus illégalement en ligne et par l'intermédiaire de réseaux clandestins.

La Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) a déclaré avoir saisi 2 000 stylos à injection étiquetés comme contenant du tirzepatide - l'ingrédient des médicaments Mounjaro et Zepbound d'Eli Lilly - et du retatrutide, un médicament expérimental contre l'obésité également fabriqué par Eli Lilly, qui est encore en phase d'essai.

Des dizaines demilliers de stylos vides ont également été saisis, ainsi que des produits chimiques bruts.

Eli Lilly n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

PREMIÈRE DÉCOUVERTE D'UNE USINE AU ROYAUME-UNI

L'agence a déclaré que l'usine située dans le centre de l'Angleterre était la première de ce type à être découverte en Grande-Bretagne.

"Il s'agit d'une victoire dans la lutte contre les criminels sans vergogne qui mettent des vies en danger en vendant des injections amaigrissantes dangereuses et illégales pour gagner rapidement de l'argent", a déclaré le ministre de la santé, Wes Streeting, dans un communiqué.

"Ces produits non réglementés, fabriqués sans aucun souci de sécurité ou de qualité, représentaient un risque majeur pour les clients non avertis".

Le tirzepatide et le retatrutide imitent tous deux les hormones qui suppriment l'appétit et régulent la glycémie.

Le service national de santé britannique ne prescrit des médicaments amaigrissants qu'aux patients répondant à certains critères. Pour ceux qui se les procurent dans le privé, ces médicaments peuvent coûter des centaines de livres par mois.

Aux États-Unis, certaines personnes ont commencé à s'approvisionner en ligne ( ) en matières premières pour fabriquer elles-mêmes des injections à base de GLP-1, comme le semaglutide - un médicament développé par Novo Nordisk

NOVOb.CO et utilisé dans Ozempic et Wegovy - en invoquant les prix de détail élevés et l'accès limité.

Cette tendance a soulevé des préoccupations en matière de sécurité parmi les responsables de la santé, qui avertissent que les formulations bricolées présentent de graves risques pour la santé en raison de la contamination, du dosage incorrect et du manque de surveillance. (1 $ = 0,7451 livre)