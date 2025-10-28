 Aller au contenu principal
Le Royaume-Uni s'attaque aux livreurs de repas et aux laveurs de voitures dans le cadre de la lutte contre le travail illégal
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 23:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Grande-Bretagne a annoncé mardi qu'elle avait procédé à 63 % d'arrestations supplémentaires pour travail illégal cette année par rapport à l'année dernière, grâce à des opérations ciblées dans les secteurs de la livraison de nourriture , des salons de beauté et des stations de lavage de voitures, dans le but de dissuader l'immigration clandestine.

Le gouvernement travailliste britannique a vu sa popularité chuter depuis son arrivée au pouvoir l'année dernière - en partie à cause des inquiétudes de l'opinion publique concernant l'immigration - et, sous la pression du parti populiste Reform UK , il s'est engagé à réduire le nombre d'immigrés qui arrivent illégalement.

"Le travail illégal incite les personnes qui tentent d'arriver illégalement dans ce pays", a déclaré **la** ministre de l'Intérieur, Shabana Mahmood, dans un communiqué. "Plus maintenant."

Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur de Shabana Mahmood, les services de l'immigration ont arrêté plus de 8 000 immigrés clandestins au cours des 12 mois précédant septembre 2025, soit une augmentation de 63 % par rapport aux 12 mois précédents.

Parmi les personnes arrêtées, plus de 1 050 ressortissants étrangers ont été expulsés du pays.

Les sondages montrent que l'immigration est l'une des principales préoccupations des électeurs britanniques, après le coût de la vie, et les mesures répressives répétées du gouvernement à l'encontre du travail clandestin s'inscrivent dans le cadre de sa stratégie plus large de lutte contre l'immigration illégale.

En septembre, le Premier ministre Keir Starmer a annoncé un autre volet du plan, en déclarant qu'à l'avenir, les travailleurs seraient tenus de détenir une carte d'identité numérique obligatoire .

Certains défenseurs des droits ont exprimé leur inquiétude quant au durcissement de la position du gouvernement en matière d'immigration, avertissant qu'il alimentait l'hostilité à l'égard des migrants et des Britanniques d'origines ethniques diverses.

Les entreprises de livraison de nourriture, dont Deliveroo

DROOF.PK , Just Eat TKWY.AS et Uber UBER.N , l'application de livraison Uber Eats, ont accepté depuis 2023 de mettre en œuvre des contrôles plus stricts pour mettre fin à la pratique du partage de compte non vérifié par leurs chauffeurs et leurs **coursiers**, en raison des inquiétudes concernant les travailleurs illégaux et mineurs.

Le gouvernement a conclu un nouvel accord en juillet avec les trois entreprises, dans lequel elles ont également accepté de partager des données pour aider à identifier les demandeurs d'asile travaillant illégalement.

