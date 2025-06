Le Royaume-Uni envisage de renforcer son contrôle sur Google dans le domaine de la recherche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité de régulation de la concurrence propose d'accorder un statut spécial à Google

Cette désignation permettrait une intervention ciblée

Les mesures proposées incluent un classement plus équitable dans les recherches

Google affirme que le champ d'application est "large et non ciblé"

La CMA rendra sa décision finale en octobre

L'autorité britannique de régulation de la concurrence a déclaré mardi qu'elle proposait de conférer à Google GOOGL.O un "statut de marché stratégique" pour lui permettre de mieux contrôler la manière dont le géant américain de la technologie exploite ses services de recherche.

L'autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a déclaré que cette désignation - la première proposée dans le cadre de son nouveau régime sur les grandes technologies - lui permettrait d'obliger Google à garantir un classement plus équitable des entreprises apparaissant dans les recherches Google.

Elle a également proposé de faciliter l'accès des utilisateurs aux services de recherche concurrents et d'offrir plus de transparence et de contrôle aux éditeurs dont le contenu apparaît dans les résultats de recherche si elle procède à la désignation en octobre.

Google devrait également rendre ses données plus transférables afin d'aider les nouvelles entreprises à mettre sur le marché des produits innovants.

Google sera la première entreprise désignée depuis que le régulateur a obtenu de nouveaux pouvoirs cette année.

Sarah Cardell, directrice générale de la CMA, a déclaré que Google, qui représente plus de 90 % des requêtes de recherche en Grande-Bretagne, avait apporté des avantages considérables, mais que l'autorité de régulation avait constaté qu'il existait des moyens de rendre ces marchés plus compétitifs et plus innovants.

Elle a ajouté que la CMA avait établi une feuille de route pour les actions futures à l'encontre de Google.

"Ces actions ciblées et proportionnées donneraient aux entreprises et aux consommateurs britanniques plus de choix et de contrôle sur la manière dont ils interagissent avec les services de recherche de Google, et ouvriraient de plus grandes possibilités d'innovation dans le secteur technologique et l'économie au sens large du Royaume-Uni", a-t-elle déclaré.

Google a déclaré que cette décision pourrait avoir des conséquences importantes pour les entreprises et les consommateurs britanniques.

"Nous sommes préoccupés par le fait que la portée des considérations de la CMA reste large et non ciblée, avec une série d'interventions envisagées avant même que des preuves aient été fournies", a déclaré Oliver Bethell, directeur principal de la concurrence chez Google.

La CMA a déclaré qu'elle prévoyait une autre action pour traiter des questions plus complexes sur une période plus longue, à partir de 2026, telles que les préoccupations concernant le traitement par Google des sociétés de recherche spécialisées rivales et la transparence et le contrôle dans la publicité sur les recherches.