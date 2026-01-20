Le Royaume-Uni envisage d'interdire les médias sociaux aux enfants, à la manière de l'Australie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouvernement consulte également sur l'amélioration des contrôles de l'âge

Le Royaume-Uni dispose déjà de l'un des régimes de sécurité en ligne les plus stricts

La ministre des technologies se dit prête à prendre des mesures supplémentaires

La Grande-Bretagne envisage une série de mesures pour mieux protéger les enfants en ligne, y compris une interdiction des médias sociaux à l'australienne pour les personnes n'ayant pas atteint un certain âge et des directives plus strictes pour l'utilisation des téléphones portables à l'école, a déclaré le gouvernement lundi.

Le gouvernement a déclaré qu'il examinerait des données provenant du monde entier sur un large éventail de propositions, notamment pour déterminer si une interdiction des médias sociaux pour les enfants serait efficace et, si une telle interdiction était introduite, comment la faire fonctionner au mieux.

Les ministres se rendront en Australie, qui est devenue le mois dernier le premier pays à interdire les médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans, afin de s'inspirer de leur approche, selon le communiqué.

Le gouvernement n'a pas mentionné d'âge limite particulier, mais a indiqué qu'il envisageait une interdiction "pour les enfants en dessous d'un certain âge", en plus d'autres mesures telles que de meilleures vérifications de l'âge et l'examen de la question de savoir si l'âge actuel du consentement numérique était trop bas.

Ces propositions interviennent alors que les gouvernements et les autorités de régulation du monde entier sont confrontés aux risques liés à l'exposition des enfants aux médias sociaux, ainsi qu'à l'impact du temps passé devant un écran sur leur développement et leur santé mentale.

L'explosion récente et rapide des contenus générés par l'IA en ligne a exacerbé ces préoccupations, comme l'a montré ce mois-ci le tollé provoqué par des informations selon lesquelles le chatbot Grok AI d'Elon Musk aurait généré des images sexuelles non consensuelles, y compris de mineurs.

Le gouvernement britannique a déjà prévu d'interdire purement et simplement les outils de nudification basés sur l'intelligence artificielle, tout en s'efforçant d'empêcher les enfants de prendre, de partager ou de visionner des images de nudité sur leurs appareils, comme il l'a indiqué dans sa déclaration de lundi.

Le gouvernement a indiqué qu'il envisageait également de supprimer ou de limiter les fonctionnalités susceptibles de favoriser une utilisation addictive ou compulsive des médias sociaux, telles que le défilement infini.

La loi britannique sur la sécurité en ligne (Online Safety Act), l'une des plus strictes en matière de sécurité, a permis de faire passer de 30 % à 47 % la proportion d'enfants soumis à des contrôles d'âge en ligne, tout en réduisant d'un tiers le nombre de visites de sites pornographiques, selon le gouvernement.

"Ces lois n'ont jamais été conçues comme une fin en soi, et nous savons que les parents ont encore de sérieuses inquiétudes", a déclaré Liz Kendall, secrétaire d'État aux technologies. "C'est pourquoi je suis prête à prendre d'autres mesures."