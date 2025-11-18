Le Royaume-Uni enquête sur huit entreprises pour des problèmes de tarification en ligne

L'autorité britannique de régulation de la concurrence a ouvert des enquêtes sur huit entreprises mardi, en utilisant ses nouveaux pouvoirs de protection des consommateurs à la suite d'un examen des pratiques de tarification et de vente en ligne.

Les entreprises sous enquête comprennent les sites de billetterie StubHub STUB.N et viagogo, la chaîne de fitness Gold's Gym et le distributeur d'articles ménagers Wayfair.