 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 001,00
-1,50%
Indices
Chiffres-clés

Le Royaume-Uni enquête sur huit entreprises pour des problèmes de tarification en ligne
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 08:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité britannique de régulation de la concurrence a ouvert des enquêtes sur huit entreprises mardi, en utilisant ses nouveaux pouvoirs de protection des consommateurs à la suite d'un examen des pratiques de tarification et de vente en ligne.

Les entreprises sous enquête comprennent les sites de billetterie StubHub STUB.N et viagogo, la chaîne de fitness Gold's Gym et le distributeur d'articles ménagers Wayfair.

Sport
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank