" Le Royaume-Uni devrait éviter une récession en 2023 " (Lombard Odier)

(AOF) - Selon Lombard Odier, " le Royaume-Uni devrait afficher une croissance économique légèrement positive et éviter une récession en 2023. Toutefois, l’inflation reste élevée et les prix de base continuent d’augmenter, ce qui justifie de nouvelles hausses des taux d’intérêt ". Le gestionnaire d'actifs considère que l'économie britannique fait preuve de résilience et ses perspectives de croissance se sont améliorées grâce à la baisse des coûts de l'énergie, à une politique budgétaire plus prévisible et aux meilleures relations avec ses partenaires commerciaux de l'Union européenne.

Pour Lombard Odier, " le pays reste néanmoins confronté à une inflation persistante qui continue d'alimenter la hausse des salaires ".

Dans ce contexte, la Banque d'Angleterre n'a pas encore terminé son cycle de resserrement monétaire, et aucun signe d'assouplissement de sa politique ne devrait intervenir avant la mi-2024, estime-t-il.