Le roi Salman d'Arabie saoudite hospitalisé

RYAD, 20 juillet (Reuters) - Le roi Salman d'Arabie saoudite, âgé de 84 ans, a été hospitalisé à Ryad pour une inflammation de la vésicule biliaire, a rapporté lundi l'agence de presse saoudienne SPA. Le monarque, à la tête du royaume wahhabite depuis 2015, passe des examens médicaux, ajoute SPA sans auters détails. Le roi Salman a confié de facto la direction du pays depuis trois ans au prince héritier Mohammed ben Salman, qui a 34 ans. (Alaa Swilam et Marwa Rasahd; version française Juliette Portala, édité par Jean-Stéphane Brosse)

