Le robot-conseiller Wealthfront en passe de faire des débuts discrets au Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 décembre - ** Les actions du robot-conseiller Wealthfront

WLTH.O devraient ouvrir à plat pour leurs débuts sur le Nasdaq

** Les actions devraient ouvrir à 14 dollars chacune, ce qui donnerait à WLTH une valeur potentielle entièrement diluée de 2,63 milliards de dollars

** WLTH et certains de ses actionnaires existants ont vendu 34,6 millions d'actions à 14 dollars l'unité, soit le prix le plus élevé de la fourchette commercialisée (allant de 12 à 14 dollars), levant ainsi 484,6 millions de dollars

** Goldman Sachs et J.P. Morgan ont été les principaux gestionnaires de l'offre

** Alors que les introductions en bourse dans le secteur de la fintech ont connu une forte résurgence en 2025, la plupart d'entre elles se négocient désormais en dessous de leur niveau initial

** WLTH clôture une avant-dernière semaine chargée pour le marché américain des introductions en bourse en 2025, alors que le ralentissement des vacances se rapproche