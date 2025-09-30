 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 912,50
+0,41%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le résultat net semestriel de Stif s'envole de 88%, objectifs relevés
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 18:13

STIF a publié un résultat net part du Groupe de 6,4 millions d'euros au premier semestre 2025, en hausse de 88% par rapport aux 3,4 millions enregistrés un an plus tôt.

Par ailleurs, l'EBITDA progresse de 48% pour atteindre 9,1 millions d'euros, soit une marge de 25% du chiffre d'affaires contre 22,1% un an plus tôt. Le chiffre d'affaires ressort à 36,7 millions d'euros, en hausse de 33% sur un an, tiré par la forte croissance des ventes en Asie (+442,1%) et en Europe hors France (+33,7%).

Le résultat d'exploitation ressort à 8,4 millions d'euros, en progression de 77%. Cette amélioration significative de la rentabilité est portée par une meilleure maîtrise des coûts et une montée en puissance des produits à plus forte valeur ajoutée, en particulier ceux destinés aux applications BESS.

'STIF entend poursuivre l'accélération de son développement (...) avec une gamme de protections contre les explosions passives et actives innovantes et certifiées qui répondent parfaitement à la demande des grands acteurs de l'industrie et des énergies renouvelables', souligne José Burgos, Président Directeur Général du groupe.

Sur le plan financier, la trésorerie nette s'établit à 9,7 millions d'euros au 30 juin 2025 (contre 16,6 millions au 31 décembre 2024), affectée par la hausse du besoin en fonds de roulement et le versement des dividendes.

Du côté des perspectives, le Groupe révise à la hausse ses objectifs et indique désormais viser un chiffre d'affaires proforma de 200 MEUR en 2030 (soit une croissance moyenne de +21,8% par an) et une marge d'EBITDA supérieure à 20 %.

Valeurs associées

STIF
72,2000 EUR Euronext Paris +2,27%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank