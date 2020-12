Le responsable de l'ISR de BlackRock nommé à la tête du Conseil économique national américain

(NEWSManagers.com) - Le futur président américain Joe Biden a annoncé jeudi la nomination de Brian Deese à la tête du Conseil économique national. Brian Deese est l'actuel responsable mondial de l'investissement responsable au sein du gestionnaire d'actifs américain BlackRock. Il a été précédemment le conseiller de l'ex-président américain Barack Obama sur le climat et la politique énergétique des Etats-Unis, ayant notamment contribué à négocier l'Accord de Paris sur le climat. Sous l'administration Obama, Brian Deese a aussi exercé les fonctions de directeur adjoint du Conseil économique national et de directeur adjoint du bureau de la gestion et du budget.

" Brian Deese fait partie des fonctionnaires les plus expérimentés et les plus accomplis du pays - une personne de confiance sur qui je peux compter pour nous aider à mettre fin à la crise économique actuelle, à bâtir une meilleure économie capable d'inclure tout le monde, et à affronter la menace existentielle du changement climatique d'une manière qui crée en même temps des emplois bien rémunérés aux Etats-Unis" , a indiqué Joe Biden dans un communiqué.