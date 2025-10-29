 Aller au contenu principal
Le réseau électrique du Midwest, du Sud et du Manitoba est prêt pour l'hiver, mais des risques subsistent, selon MISO
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 16:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une évaluation réalisée par Midcontinent Independent System Operator (MISO) a montré que des ressources adéquates sont disponibles pour l'électricité en hiver, mais a mis en évidence les risques et les défis potentiels associés aux opérations liées au froid et aux conditions météorologiques extrêmes, a déclaré mercredi l'opérateur du réseau.

L'atelier annuel de préparation à l'hiver de MISO, qui se tiendra le 29 octobre, présentera les perspectives de transmission et de production, ainsi que les prévisions météorologiques pour la saison à venir, a indiqué l'opérateur du réseau dans un communiqué de presse.

"Il est essentiel d'avoir une vision claire des risques pour rester à l'avant-garde des conditions météorologiques extrêmes", a déclaré Jason Howard, directeur de la gestion des risques opérationnels de MISO. Le communiqué précise que les prévisions hivernales indiquent des températures proches ou légèrement inférieures à la normale dans les régions Nord et Centre de MISO, tandis que la région Sud devrait connaître des températures supérieures à la normale. MISO dessert également la province du Manitoba au Canada.

Un modèle de tempête active est prévu dans la région centrale, poussant vers le nord, créant probablement des précipitations supérieures à la normale dans les Grands Lacs, tandis que la majeure partie de la région sud devrait rester sèche, a ajouté l'agence.

La demande de pointe hivernale devrait se situer autour de 103 gigawatts, mais elle pourrait atteindre 109 GW, a indiqué MISO, ajoutant que l'hiver dernier, l'opérateur du réseau avait atteint une demande de pointe de 108 GW le 21 janvier 2025, lors de la tempête hivernale Enzo.

Environnement
