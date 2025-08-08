Le remaniement de la Fed par Trump fait grimper les contrats à terme de Wall St sur l'espoir d'un assouplissement des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,24 %, S&P 500 0,31 %, Nasdaq 0,32 %

Pinterest chute après avoir manqué les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre

Alberto Musalem de la Fed devrait s'exprimer plus tard dans la journée

Trade Desk chute après un ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires au 2ème trimestre

(Mise à jour avec les commentaires des analystes et les prix) par Nikhil Sharma et Pranav Kashyap

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté vendredi après que le choix temporaire du président Donald Trump pour un gouverneur de la Réserve fédérale ait alimenté les attentes d'une politique plus dovish à l'avenir.

À6h52 ET, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 19,5 points, soit 0,31 %, le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 74,5 points, soit 0,32 %, et le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 107 points, soit 0,24 %.

Les investisseurs ont été secoués par des signaux contradictoires sur l'avenir de la Fed, alors que la pression de Trump suscite des inquiétudes sur l'indépendance de la banque centrale et un remaniement potentiel de la direction qui pourrait assouplir la politique.

Jeudi, le président américain a déclaré qu'il nommerait Stephen Miran, président du Conseil des conseillers économiques ( ), à un poste à court terme au sein de la Fed, pendant que la Maison Blanche cherche un gouverneur permanent et un nouveau président. M. Miran remplace le gouverneur Adriana Kugler, qui a démissionné à la surprise générale la semaine dernière.

Le S&P 500 et le Dow Jones se sont refroidis lors de la dernière séance après que Bloomberg News a rapporté que Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale ( ), apparaissait comme l'un des principaux candidats à la présidence.

"Il est (Miran) largement prévu qu'il rejoigne Waller et Michelle Bowman dans le camp dovish pour les quelques réunions auxquelles il assistera, avec un risque non négligeable qu'il essaie de construire un consensus pour un mouvement de 50 points de base", ont indiqué les analystes d'ING dans une note.

Le Nasdaq et le S&P 500 étaient en passe de connaître leur meilleure semaine depuis plus d'un mois, soutenus par les valeurs technologiques après des signes indiquant qu'elles pourraient éviter les nouveaux droits de douane sur les puces en construisant davantage aux États-Unis.

Hormis les valeurs technologiques, les actions ont bénéficié d'une forte révision des attentes en matière de taux d'intérêt et d'une multitude de résultats positifs.

L'outil FedWatch du CME montre que les traders considèrent qu'il y a 90 % de chances que la première baisse de taux de l'année ait lieu le mois prochain - et les contrats à terme prévoient au moins deux baisses d'ici la fin de l'année.

Jeudi, le S&P 500 .SPX et le Dow .DJI ont terminé en baisse, plombés par une chute de 14,1 % d'Eli Lilly

LLY.N après que les résultats d'une étude de phase avancée sur sa pilule expérimentale GLP-1 aient été inférieurs à ceux de Novo Nordisk NOVOb.CO .

Sur le plan sectoriel, le secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD pourrait être en tête du classement cette semaine, tandis que le secteur de la santé .SPXHC est à la traîne, plombé principalement par Eli Lilly.

Pendant ce temps, les droits de douane américains sur un certain nombre de partenaires commerciaux sont entrés en vigueur à minuit jeudi. Le négociateur commercial de Tokyo a déclaré que Washington modifierait un décret présidentiel pour supprimer les droits de douane qui se chevauchent sur les produits japonais, qualifiant cette décision d'inattention.

En ce qui concerne les résultats, Trade Desk TTD.O a chuté de30 % dans les échanges avant bourse après que l'entreprise de technologie publicitaire ait annoncé un fort ralentissement de la croissance de ses revenus au deuxième trimestre.

Pinterest PINS.N a chuté de 11 % après que la plateforme de médias sociaux a manqué les estimations des analystes pour le bénéfice du deuxième trimestre.

Microchip Technology MCHP.O a perdu 7,9 % après que les résultats du premier trimestre du fabricant de puces n'aient pas impressionné les investisseurs.

Le président de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem, devrait s'exprimer plus tard à 10:20 a.m. ET.