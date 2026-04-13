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Le régulateur néerlandais notifie à la Commission européenne son intention de demander l'autorisation de l'UE pour la FSD de Tesla
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 15:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité néerlandaise chargée des véhicules RDW a notifié à la Commission européenne son intention de demander une homologation à l'échelle de l'Union européenne pour le système de conduite autonome de Tesla, a déclaré lundi à Reuters Bernd van Nieuwenhoven, directeur général des homologations au sein de l'autorité de régulation.

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