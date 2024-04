Le régulateur japonais finalise ses lignes directrices sur l’impact investing

Le Japon se rapproche d’une définition finale de l’impact investing . Son gendarme financier, la Japan Financial Services Agency (JFSA), a publié la version définitive de ses lignes directrices sur l’investissement à impact, dont le périmètre questionne les praticiens à travers le monde.

À travers ce document, le régulateur souhaite établir une compréhension commune des concepts clés de ce type d’investissement. Les participants du marché pourront s’appuyer sur ces lignes directrices lors de la structuration et du financement de leurs projets d’investissements. En raison du stade précoce de cette classe d’actifs, le régulateur japonais a privilégié une approche fondée sur des principes de base (principles-based en anglais), afin d’encourager un large éventail d’efforts de la part du marché.

Ces lignes directrices élaborent également les attentes du régulateur concernant les différentes approches de ce type d’investissement et des mesures prises pour démontrer l’impact social ou environnemental. L’intentionnalité doit apparaître dès le début du processus d’investissement, selon le document. Pour qu’un investissement ait un « impact social ou environnemental », il est nécessaire de clarifier en amont l’impact à attendre via ce financement, souligne le régulateur. Il s’agit également d’identifier, mesurer et gérer cet impact de manière quantitative ou qualitative. Dans leurs décisions d’investissement, les fonds devront également prendre en compte les effets secondaires négatifs sur d’autres impacts sociaux ou environnementaux.

Tuba Raqshan