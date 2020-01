Le régulateur de Hong Kong sanctionne Fidelity

(NEWSManagers.com) -

Le régulateur financier de Hong Kong a infligé une amende de 3,5 millions à Fidelity pour avoir effectué des transactions de futures pendant 11 ans sans y être autorisé et pour ne pas avoir signalé le problème suffisamment rapidement.

FIL Investment Management (Hong Kong) Limited a exécuté 6.738 transactions de contrats de futures pour ses filiales étrangères pour 40 milliards de dollars environ alors qu' il ne détenait pas la licence adéquate, observe la Securities and Futures Commission de Hong Kong dans un communiqué publié le 30 décembre sur son site. Fidelity a identifié l' infraction lors d' un examen de ses activités mené entre mai et juin 2018 mais ne l' a signalé à la SFC qu' en août 2018, après avoir consulté un avocat.

La SFC a aussi découvert que Fidelity, lors du dépôt de candidature pour une nouvelle autorisation de fonds en mars 2017, avait soumis une liste de contrôle d' informations incorrecte basée sur un modèle obsolète. En conséquence, certaines informations requises n' ont pas été fournies dans la liste de contrôle soumise au régulateur.

" L' enquête interne menée par Fidelity et les examens effectués par un organisme indépendants recruté par la société ont identifié certaines lacunes et faiblesses dans les contrôles et systèmes internes de Fidelity, ce qui laisse penser que la société n' a pas mis en place des systèmes de contrôle satisfaisants et efficaces pour garantir l' exactitude des informations soumises a régulateur au moment voulu " , conclut le régulateur.