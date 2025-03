Le régulateur britannique inflige une lourde amende à Crispin Odey et le bannit du secteur financier

Crispin Odey, ancien fondateur et dirigeant du hedge fund Odey Asset Management, a écopé, lundi 17 mars, d’une amende de 1,8 million de livres sterling (2,1 milliards d’euros) par la Financial Conduct Authority (FCA). Selon l’avis de décision publié par le régulateur britannique des marchés financiers, l’ex-gérant est également banni du secteur des services financiers au Royaume-Uni pour manque d’intégrité.

Crispin Odey va contester cette décision de la FCA devant la Haute Cour britannique (Upper Tribunal). Par conséquent, l’amende et l’interdiction décidées par la FCA sont provisoires.

Crispin Odey est accusé d’agressions sexuelles et de harcèlement par plusieurs femmes, dont d’anciennes salariées d’Odey Asset Management. L’ancien gérant a toujours minimisé sinon nié les allégations portées à son encontre. L’affaire a éclaté après la publication d’une enquête du Financial Times, auquel Crispin Odey réclame 79 millions de livres pour diffamation , et de Tortoise Media sur les agissements présumés du gérant, le 8 juin 2023. Le hedge fund avait été démantelé les mois suivants puis liquidé en novembre 2023.

Si la FCA, qui a enquêté sur Crispin Odey et Odey Asset Management, n’a pris aucune mesure contre le hedge fund liquidé, elle a en revanche adressé un avertissement à Crispin Odey en novembre 2024 . Un avertissement qui a débouché sur la décision prononcée ce lundi 17 mars.

En février 2021, Crispin Odey a reçu un avertissement écrit final du comité exécutif d’Odey AM après enquête interne de la société de gestion sur un comportement inapproprié de sa part. En novembre 2021, une audience disciplinaire était programmée pour déterminer si Crispin Odey avait enfreint l’avertissement. Le fondateur de Crispin Odey a ensuite effectué plusieurs manœuvres destinées à faire de lui-même le seul membre du comité exécutif et à faire reporter indéfiniment l’audience qui le concernait. Celle-ci a finalement eu lieu fin novembre 2022, soit un an après sa programmation initiale.

Dans un communiqué, la FCA considère que Crispin Odey a délibérément cherché à entraver le processus disciplinaire d’Odey AM vis à-vis de son comportement inapproprié dans le but de protéger ses propres intérêts.

« Crispin Odey a fait preuve d’un mépris irresponsable à l'égard de la gouvernance d’Odey AM, ce qui a conduit Odey AM à enfreindre certaines exigences réglementaires. En outre, la FCA considère que le comportement de M. Odey envers Odey AM et la FCA a manqué de franchise. La FCA considère que la conduite de M. Odey a démontré qu’il n’est pas une personne apte à exercer une fonction liée aux activités réglementées », écrit le gendarme financier.

Adrien Paredes-Vanheule