Le régulateur britannique demande aux entreprises de médias sociaux de bloquer la bourse de crypto-monnaies HTX

L'autorité de régulation demande également que les applications HTX soient retirées des magasins d'applications britanniques

HTX aurait diffusé des promotions illégales sur les crypto-monnaies malgré des avertissements

La FCA cite la structure opaque de HTX et son manque de coopération

(La FCA demande de bloquer l'accès de HTX aux consommateurs britanniques) par Kirstin Ridley et Elizabeth Howcroft

LONDRES, 10 février - L'autorité britannique de régulation des marchés a déclaré mardi qu'elle avait demandé aux entreprises de médias sociaux et aux magasins d'applications de bloquer l'accès à la bourse de crypto-monnaies HTX au Royaume-Uni.

La Financial Conduct Authority, qui a intenté une action en justice contre HTX en octobre, l'accusant de promouvoir illégalement des services de crypto-actifs auprès des consommateurs britanniques, a déclaré mardi qu'elle avait demandé à Google GOOGL.O et Apple AAPL.O d'Alphabet de retirer les produits HTX des magasins d'applications britanniques, et aux sociétés de médias sociaux de bloquer les comptes de HTX pour les consommateurs basés au Royaume-Uni.

HTX, dont les propriétaires n'ont pas été identifiés dans le procès, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La bourse de crypto-monnaies, qui figure sur une liste d'avertissement du régulateur britannique pour avoir potentiellement promu des produits financiers sans autorisation, a émis à plusieurs reprises des promotions illégales de crypto-monnaies aux consommateurs britanniques, a déclaré le régulateur.

L'ENTREPRISE A UNE "STRUCTURE ORGANISATIONNELLE OPAQUE

Les régulateurs et les autorités du monde entier avertissent depuis des années que les marchés cryptographiques naissants - qui sont généralement moins réglementés que les marchés financiers traditionnels - présentent des risques pour les investisseurs.

"HTX exploite une structure organisationnelle opaque, cachant l'identité de ses propriétaires et des opérateurs de son site web", a déclaré la FCA, ajoutant que les tentatives répétées de dialogue avec la société avaient été ignorées.

Le régulateur a déclaré que HTX avait pris des mesures pour empêcher les nouveaux clients britanniques d'enregistrer des comptes, mais que les utilisateurs britanniques existants pouvaient se connecter et accéder à des promotions financières illégales.

HTX, anciennement connu sous le nom de Huobi, a été fondé en 2013 et nomme l'entrepreneur crypto chinois Justin Sun comme conseiller mondial. Sun n'a pas été nommé dans le procès.

Steve Smart, directeur exécutif conjoint de l'application et de la surveillance du marché à la FCA, a déclaré que c'était la première fois que le régulateur prenait de telles mesures d'application contre une entreprise de crypto-monnaie pour la commercialisation illégale de produits aux consommateurs britanniques.