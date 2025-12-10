Le régulateur bancaire américain déclare que les grandes banques se sont engagées dans le "débancarisation" des secteurs défavorisés

L'OCC examine les plaintes à la recherche d'exemples de débancarisation sur la base de croyances politiques ou religieuses

Les banques risquent d'être renvoyées par le ministère de la justice pour leurs pratiques de débancarisation

Les industries concernées comprennent le pétrole, les crypto-monnaies, le tabac et les armes à feu

par Pete Schroeder

Les neuf plus grandes banques américaines ont par le passé imposé des restrictions à la fourniture de services financiers à certaines industries controversées dans le cadre d'une pratique communément décrite comme "débancarisation", a déclaré le régulateur supervisant les grandes banques nationales dans un rapport publié mercredi.

L'Office of the Comptroller of the Currency a commencé son examen après que le président Donald Trump a signé un ordre exécutif en août, ordonnant un examen réglementaire de toutes les banques pour toute pratique actuelle ou passée qui exclurait effectivement les clients sur la base de croyances politiques ou religieuses.

Sans fournir d'exemples spécifiques d'actes répréhensibles dans les banques, l'OCC a déclaré que son examen en cours a révélé que les entreprises avaient toutes des politiques qui soit refusaient des services à certaines industries, soit exigeaient des niveaux d'examen plus élevés que les risques financiers réels pour les années 2020 à 2023.

"Il est regrettable que les plus grandes banques du pays aient pensé que ces politiques de débancarisation nuisibles constituaient une utilisation appropriée de leur charte et de leur pouvoir de marché accordés par le gouvernement. Alors que nombre de ces politiques ont été menées au vu et au su de tous et même annoncées publiquement, certaines banques ont continué à insister sur le fait qu'elles ne pratiquaient pas le débancarisation", a déclaré le contrôleur de la monnaie, Jonathan Gould, dans un communiqué.

"À l'avenir, l'OCC tiendra les banques responsables de ces actions et veillera à ce que les opérations de débancarisation illégales ne se poursuivent pas", a déclaré M. Gould.

L'agence a déclaré que son examen se poursuivait et qu'elle prévoyait de demander des comptes aux banques, notamment en les renvoyant éventuellement devant le ministère de la justice.

L'OCC a indiqué qu'elle entendait poursuivre l'examen de la question et qu'elle passait en revue des "milliers" de plaintes à la recherche d'exemples de débancarisation sur la base de croyances politiques ou religieuses.

Le rapport ne donne pas d'exemples précis, mais indique que les entreprises examinées sont JPMorgan Chase JPM.N , Bank of America BAC.N , Citigroup <C.N >, Wells Fargo WFC.N , U.S. Bank USB.N , Capital One COF.N , PNC PNC.N , TD Bank TD.TO et BMO Bank BMO.TO . Les banques ont refusé de commenter ou n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Le Bank Policy Institute, une organisation commerciale représentant les grandes banques, a déclaré dans un communiqué que les banques souhaitaient fournir des services au plus grand nombre de clients possible et qu'il se réjouissait de toute clarification de la part du gouvernement.

"Le secteur est favorable à un accès équitable aux services bancaires et collabore déjà avec le Congrès et l'administration pour veiller à ce que les banques soient en mesure de servir les clients respectueux de la loi", a déclaré le groupe dans un communiqué. "Nous soutenons également les récents efforts de réglementation et les normes claires et cohérentes qui protègent l'accès au système bancaire américain tout en maintenant une gestion saine des risques

Le rapport de six pages identifie plusieurs industries qui ont eu du mal à sécuriser les services bancaires, y compris les sociétés pétrolières et gazières, les sociétés de crypto-monnaie, les fabricants de tabac et d'e-cigarettes, et les sociétés d'armes à feu. L'OCC a déclaré que beaucoup de ces banques avaient divulgué publiquement des politiques pertinentes, souvent liées à des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le rapport indique également que certaines banques ont adopté des procédures d'examen approfondi pour les clients potentiels sur la base d'une couverture médiatique négative.

Ces dernières années, les banques ont fait l'objet de pressions politiques croissantes , en particulier de la part des conservateurs, qui affirment que les entreprises ont pris des positions politiques inappropriées dans le passé et que certaines ont effectivement discriminé certaines industries, telles que les armes à feu ou les combustibles fossiles. Cette pression s'est intensifiée au cours du second mandat de M. Trump , le président républicain ayant affirmé dans des interviews que certaines banques avaient refusé de lui fournir des services aux côtés d'autres conservateurs, ce que les banques ont rejeté. Les régulateurs américains se sont également penchés sur la question de savoir si des politiques de surveillance trop strictes décourageaient les banques de fournir des services à certains secteurs. Les trois principaux régulateurs bancaires américains ont accepté cette année de supprimer l'utilisation du "risque de réputation" par leurs examinateurs, dont les banques se plaignaient qu'il était souvent utilisé pour les écarter de certains secteurs litigieux.