Le régulateur américain rationalise l'examen des fusions bancaires

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails et de contexte) par Pete Schroeder

L'un des principaux régulateurs bancaires américains a rétabli jeudi une procédure simplifiée pour l'examen des fusions bancaires et a supprimé une déclaration de politique générale antérieure suggérant que les transactions bancaires plus importantes mériteraient un examen plus approfondi.

L'Office of the Comptroller of the Currency a publié une règle finale provisoire qui efface effectivement une règle adoptée par le régulateur sous la présidence de Joe Biden, qui aurait imposé une approche plus délibérée de l'examen des fusions bancaires, en particulier pour les transactions qui aboutiraient à des banques ayant plus de 50 milliards de dollars d'actifs.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts de l'administration Trump visant à réduire l'empreinte du gouvernement dans le secteur privé, dans le but de stimuler davantage la croissance économique.

"Les mesures prises aujourd'hui par l'OCC réduisent la charge et l'incertitude pour les banques et soutiennent un cadre réglementaire pour les fusions bancaires qui est efficace et non excessif", a déclaré le contrôleur de la monnaie par intérim Rodney Hood dans un communiqué.

La nouvelle règle fait marche arrière par rapport à une politique adoptée par l'OCC en 2024 , dans laquelle le régulateur a supprimé un processus qui permettait à certaines transactions bancaires d'être automatiquement approuvées après une certaine période de temps.

La nouvelle règle supprime également une déclaration de principe que l'OCC avait adoptée parallèlement à ce cadre plus strict. Dans cette déclaration, l'OCC fournissait des lignes directrices sur les types d'opérations bancaires susceptibles de mériter un examen plus approfondi. Parmi les facteurs cités figuraient le fait que l'une ou l'autre des banques ait des problèmes de surveillance en suspens ou que l'entreprise issue de l'opération dépasse 50 milliards de dollars d'actifs.

Le secteur bancaire s'est opposé à cette déclaration de politique générale, arguant qu'elle pourrait décourager ou disqualifier des opérations légitimes.