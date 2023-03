Le régulateur allemand consulte sur la présentation des coûts des fonds

(NEWSManagers.com) - L’autorité allemande de régulation des marchés financiers BaFin vient de lancer une consultation publique sur des nouveaux modèles de présentation des coûts dans les prospectus des fonds ouverts. La BaFin a soumis à consultation deux modèles de présentation de coûts liés à la gestion des fonds ouverts. Le premier modèle concerne tous les fonds ouverts sauf les fonds immobiliers.

Le second a été élaboré pour la présentation des coûts dans les prospectus des fonds immobiliers. Le régulateur indique que des dérogations aux règles et formulations présentées seront acceptées tant qu’elles ne sont pas inférieures aux normes établies par le modèle en termes de transparence et d’adéquation.

La consultation s’achèvera le 19 mai.