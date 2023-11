"Le reflux inflationniste se confirme des deux côtés de l’Atlantique" (Amplegest)

L'analyste ajoute que le marché de l'emploi est la dernière forteresse à montrer sa vigueur mais on peut déjà voir une baisse des pressions salariales. "Tout indique que 2024 sera une année de baisse des taux".

(AOF) - "Le changement de cap que nous espérons depuis des mois pour les politiques monétaires des Banques centrales n’a jamais été aussi près de se réaliser", précise Emmanuel Auboyneau, gérant associé chez Amplegest. Avant de poursuivre : "Le reflux inflationniste se confirme des deux côtés de l’Atlantique et s’accompagne par un ralentissement économique qui était l’objectif recherché par les autorités monétaires."

