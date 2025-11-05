Le redressement de Bumble prend du temps et les prévisions pour le trimestre sont en demi-teinte

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et des informations de fond tout au long de l'article)

Bumble BMBL.O a prévu un chiffre d'affaires du quatrième trimestre inférieur aux attentes des analystes mercredi, alors que le redressement en cours du propriétaire de l'application de rencontres prend du temps pour stimuler la croissance des utilisateurs payants, ce qui a fait chuter les actions de la société de 9 %.

L'entreprise de mise en relation basée à Austin, au Texas, est confrontée à un ralentissement plus large de l'industrie des rencontres en ligne, car les jeunes utilisateurs qui éprouvent une "lassitude du swipe" recherchent de plus en plus d'alternatives aux applications basées sur le swipe qui ont dominé le marché par le passé.

Bumble, qui a licencié 30 % de ses effectifs fin juin sous la direction d'un nouveau directeur général, a remanié son application et introduit des outils de confiance et de sécurité basés sur l'intelligence artificielle afin d'améliorer la fidélisation.

Elle a ajouté la vérification du numéro de téléphone et l'authentification par vidéo selfie pour limiter les faux profils, mais les changements n'ont pas encore permis d'augmenter le nombre d'utilisateurs ou le chiffre d'affaires.

Lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats, Bumble a déclaré qu'elle s'attendait à une faiblesse à court terme des utilisateurs payants et des nouvelles inscriptions, car elle privilégie les interactions de qualité à une expansion rapide, ajoutant que les réductions des dépenses de marketing ont contribué à une baisse de 8 % d'une année sur l'autre des utilisateurs payants.

La capitalisation boursière actuelle de Bumble s'élève à environ 564 millions de dollars, ce qui représente une baisse significative par rapport à sa valorisation post-IPO en 2021.

Match Group MTCH.O , parent de Tinder, et d'autres applications de rencontres de niche ont également été confrontés à une croissance anémique des payeurs, tout en expérimentant la mise en relation alimentée par l'IA et les paliers d'abonnement visant à favoriser des connexions plus significatives.

Au troisième trimestre, le nombre total d'utilisateurs payants a chuté de 16 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 3,6 millions.

La société estime que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre se situe entre 216 et 224 millions de dollars, le point médian étant inférieur à l'estimation des analystes de 233,3 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Bumble a vu son chiffre d'affaires du troisième trimestre baisser de 10 % pour atteindre 246,2 millions de dollars, ce qui est supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 244,7 millions de dollars.